金泛首度挑战短剧，主演网文改编新作《回归后成为 SSS 级医生》！继《幽灵医生》时隔3年再穿白袍

下部作品还未开播，新作消息已接踵而至！据韩媒JTBC独家报导，演员金泛已确定接演医学奇幻短剧《回归后成为 SSS 级医生》，展现出马不停蹄的热血工作行程。

《回归后成为 SSS 级医生》改编自现代奇幻题材的同名热门网路小说，由作家「格列佛W」於 2022 年至 2023 年连载，故事讲述外伤外科专家「安道一」（金泛 饰）意外回归到新手医生时期，并获得看见他人「剩余寿命」的特殊能力。 主角凭藉超能力与精湛医术救治病患，并痛快地解决种种社会不公，其爽快的剧情走向在连载期间便累积了极高人气。



值得关注的是，这不仅是金泛继 2022 年与 Rain 合作《幽灵医生》后时隔 3 年再次披上白袍，更是他出道以来首度挑战「短剧」。 短剧以每集 1 至 2 分钟、总计约 50 至 100 集的形式呈现，因符合当今 YouTube Shorts 或 Instagram Reels 的快节奏观影习惯，正席卷全球市场。 金泛作为主流大牌演员大胆尝试新型态格式，也让外界期待不已。



金泛在《幽灵医生》中饰演含著金汤匙出生的住院医师高胜卓，凭藉喜剧与医学题材的完美融合获得好评，创下了 8% 的高收视率。 除了这部刚定案的短剧，金泛与安孝燮、蔡元彬联袂主演的 SBS 新剧《今天也售罄了》也预计於今年上半年首播，他在剧中将饰演全球化妆品品牌的干练专务「徐Eric」。



目前，《回归后成为 SSS 级医生》的公开平台与播出时间仍在讨论中。 制作团队预计在完成选角后，於近期内正式开拍。

