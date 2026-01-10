《黑白大厨2》安成宰做杜拜Q弹饼干，结果变营养棒？女儿傻眼、网友狂吐槽：你被淘汰了！

日前，安成宰在自己的 YouTube 频道「主厨安成宰」上公开与女儿诗英、儿子恩基一起爲迎接圣诞节制作杜拜巧克力Q弹饼干（두바이 쫀득 쿠키）的影片。

杜拜巧克力Q弹饼干最近在韩国超夯，不少爱豆都被迷住，再加上网红吃播、ASMR 影片在 SNS 上爆红。影片中，安成宰先提出自己的构想，表示诗英心目中的Q弹饼干需要花很多时间，他会把步骤简化，但保留诗英想像中的味道。



在制作过程中，诗英表示要用融化的棉花糖包裹碎屑小麦饼（kadaif），对爸爸的方式表示怀疑。结果安成宰把棉花糖和碎屑小麦饼全部混在一起，让诗英瞪大了眼睛。安成宰自信满满地说：「做出来一定很好吃！」但完成品完全不是诗英心中想像的杜拜巧克力棉花糖Q弹饼，而是截然不同的甜点。（她心里想的版本是用碎屑小麦饼和开心果酱做馅，再用可可粉混合棉花糖外皮包成圆形）



为了顾及爱吃甜食的女儿健康，安成宰加入大量小麦碎屑，做成健康版本，结果变成像有嚼劲的营养棒。他看著成品说：「虽然不是诗英期待的样子，但配茶或咖啡应该很好吃，吃起来很舒服。」



影片公开后，引起热烈反响，点击率已突破 400 万，留言多达 13000 则。观众纷纷留言表示：观众们纷纷留言称：「这不是保留是淘汰」、「米其林厨师因爲杜拜巧克力Q弹饼干，民心下降了」、「请迎合顾客的需求」、「开心果巧克力酱呢？ 那是核心」、「安成宰你被淘汰了」、「连意图都没有传达，就是淘汰了」、「竟然在团队任务中这么独断专行」、「这不是杜拜也不是Q弹，只剩下饼干了」、「竟然用这个来考虑健康，从接近开始就错了」、「成人看我做杜拜巧克力Q弹饼干的样子也很生气！诗英啊你是怎么忍住的」、「这个真的要带金风来和女儿一起重新做」、「新的一年了，您还没售后服务啊？正在看著呢」、「在 YouTube 上学习食谱后，重新上传影片吧」等等。观众的留言充满幽默与调侃，也让这支影片话题持续发酵。

