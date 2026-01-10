输了比赛却没输人气！《黑白大厨2》林盛根淘汰后口碑炸裂，韩网掀「比赢家更耀眼」热潮

Netflix 美食实境节目《黑白大厨2》中，「林将」林盛根以极具个人风格的表现，在半决赛后正式告别舞台，却也留下让人难忘的存在感。

6日公开的第11、12集中，节目迎来 Top7 主厨的半决赛对决。侯德竹、善财法师、林盛根、郑镐泳、崔康禄、尹酒母与「料理怪物」7人，进入主题与食材完全自由的「无限料理天堂」，争夺直通决赛的门票。 最终由崔康禄拿下第一名，率先晋级。



其余6人则进入残酷的「无限料理地狱」，以「红萝卜」为主题，在每一轮不断变化料理内容。 对专业主厨来说，单一食材的连续创作本就不容易，最终善财法师、林盛根、郑镐泳与尹酒母相继淘汰。即便如此所有主厨仍全力以赴，也再次体现《黑白大厨》的节目精神。 其中表现最抢眼的，正是「林将」林盛根。

曾夺下《韩食大捷3》冠军的林盛根，在长达3小时的「无限料理天堂」中，当其他人只端出1、2道料理时，他一口气完成5道菜，震撼全场。 从开赛30分钟就端出「炮鸡」，接著是「鸡胸肉松子酱冷盘」、朝鲜时代解酒汤「晓钟羹」，以及「牛横膈膜水嵾冷盘」，频繁进出评审席的模样，甚至让白种元与安成宰忍不住笑出来。



不过白种元坦言每道菜都有些可惜，直言「今天林主厨的手怎么有点粗糙」，安成宰也表示「应该可以做得更好」。对此林盛根毫不在意，直言前四道菜根本没把分数放在心上，只是想多呈现不同的韩食，并自信表示自己还有准备「能翻盘的料理」，端出主打的大蒜烤排骨与开城式萝卜拌菜，但仍未能刷新高分。即便如此，他仍笑著说：「虽然有点遗憾，但能展现这么多料理真的很幸福。」



进入「无限料理地狱」后，林盛根一贯的快手节奏依旧抢眼，率先完成红萝卜杂菜，却因特色不足成为首位淘汰者。 被淘汰后，他坦率表示自己已尽全力诠释韩食，未来也会继续为韩食的发展努力，「能感觉到自己还活著，直到放下刀的那天，都会继续做好韩食」，并幽默向观众道别，感谢大家喜爱《黑白大厨2》，邀请观众继续锁定节目。



林盛根在紧张的《黑白大厨2》赛场中，始终以轻快节奏带动气氛，同时凭藉独特实力与鲜明个性刷满存在感。 他坚信「料理必须快速完成」，在赛场奔走的模样、不靠秤量就能调制魔幻酱汁的「魔法之手」，皆令观众惊叹。 网友纷纷留言：「根本是拥有态度与实力的全能型选手」、「为推广韩食奋战到最后的样子太圈粉」、「淘汰后反而更让人想鼓掌」。 林盛根虽止步半决赛，却以鲜明形象成为本季「遗珠之憾」的代表人物。

