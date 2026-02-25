《放学后戏剧班》首播掀热讨！金泰梨＆崔显旭二度合作爆矛盾？

全新实境节目《放学后戏剧班》甫开播便掀起网上热讨，除了打正旗号「金泰梨首部固定综艺」外，节目更邀得演员崔显旭和康男客串助教、知名音乐制作人Code Kunst担任戏剧舞台的音乐总监，阵容鼎盛！节目中金泰梨与学生的互动更让观众非常感动，观众即可透过Viu紧贴进度。

接拍综艺契机

《放学后戏剧班》以一间乡村小学里唯一的课后戏剧班为舞台，记录了戏剧班老师金泰梨与乡郊孩子们如何透过戏剧，找回最纯粹的感动。金泰梨出发前透露了首度接演综艺只因初心：「我一直在想，如果能够在更年轻的时候，小学、中学、甚至高中就有这种（演戏）经验，我会变得多不一样呢？我觉得青少年能够学习话剧应该很不错，所以就有了这个念头。但问题是⋯⋯我擅长的只有演戏，当老师真的很难，我私下请教了好几位前辈（文素利、廉惠兰等），他们说『演戏就要把生活周遭的一切当作基本功』；我昨天也有跟陈善圭哥哥传讯息，他说15年前有教过，我就说要访问他一下！因为是第一次，全部都很困难很陌生。」於是她来到闻庆市，并要在一间只有18个学生的学校里，组织一个由7名学生组成的戏剧社，这无疑是一项艰难的任务！



完美主义惹人怜

为了与学生初次见面，金泰梨事前做足功课，她特地准备了一场生动的独脚戏，好让他们提前感受戏剧的魅力！课程正式开始后，她细致地讲解了预先准备好的教材，并与孩子们进行了真挚的交流；然而首堂戏剧课结束后，她却因为紧张而感到遗憾：「课程进行得比我想的还要顺利，我制定的课程计划全都完成了，小朋友回家前也开心地跟我说再见，但我突然觉得很空虚，我很不满意。」有网民对此感到痛心：「她知道没有完成自己满意的样子」、「完美主义者真的很累」、「金泰梨的性格很立体，会笑会哭会思考」；不过亦有网友指出：「小朋友非常可爱很纯真」、「好久没看到这么天真纯粹的孩子了」，让人非常关注接下来的播出！



崔显旭惊喜亮相

正当金泰梨陷入自我怀疑之际，助教崔显旭惊喜加入，气氛顿时变得轻松起来；二人曾於人气剧《二十五，二十一》有过精彩对手戏，这次「售后同框」让不少剧迷直呼「太梦幻」、「梦回2022年」！崔贤旭透露和金泰梨关系亲近：「我和泰梨姐姐相识了三、四年，是很熟的姐弟，唯一能够让我倾诉烦恼的人就是她。」金泰梨则忆述：「那时我真的非常爱管闲事，因为我很希望他能够顺利发展，所以一直抓著他给了很多建议。」两人展现出无可比拟的姐弟默契，金泰梨则在追求高品质作品和与孩子们共度欢乐时光之间左右为难，最终她与崔显旭倾诉心声直至深夜！崔显旭不但在节目中展现了私下傻气一面，预告更见他和金泰梨双双落泪，使观众不禁期待他们将如何共同谱写一段成长的故事。



姐弟争执爆口角？

第二堂戏剧课在助教崔显旭的帮助下顺利进行，然而下集预告却充满了紧张感，两人似乎在教学上产生矛盾，崔显旭直言：「我虽然不知道你哪里满意、哪里不满意，但我觉得我该做的都做了。」金泰梨则表示：「你所做的部分，我没有百分百满意的！」崔显旭随后反击：「我哪有办法让你百分百满意？不然你觉得谁会让你百分百满意呢？」到底姐弟二人能否捱过争执呢？就要留意接下来的播出了。



《放学后戏剧班》逢星期一深夜在Viu上架，香港观众亦可一并收看最新韩剧《荣耀：她们的法庭》、《死亡之花》和《恩爱的盗贼大人》，以及话题综艺《天下面包：Bake Your Dream》，快人一步紧贴韩国最新潮流。

