BLACKPINK 再破纪录！YouTube 订阅破亿成「全球艺人第一人」喜提红钻石奖牌，Jennie 暖心告白：纪录属於 BLINK！

截至 20 日晚间 7 点 31 分，BLACKPINK 官方 YouTube 频道订阅人数正式突破 1 亿大关，正式获颁代表亿级荣耀的「红钻石奖牌（Red Diamond Creator Award）」，成为全球首位达成此项壮举的艺人。 四位成员於 21 日合体拍摄感言影片，诚挚感谢全球粉丝长久以来的陪伴。

成员感言字字倾心：没粉丝就没这天

Jennie难掩兴奋地表示： 「再次感谢所有一直以来关注并喜爱我们音乐的人。 特别高兴能与 BLINK（粉丝名） 一起达成这个纪录！」

Rosé则感性直呼： 「这个纪录对我们来说意义非凡，听说是全球官方艺人频道中，首个达成 1 亿订阅的频道，真的非常感动。」

Lisa特别点名感谢平台与粉丝： 「感谢 YouTube 提供了一个让我们能与全球粉丝沟通的空间。 最重要的还是 BLINK，谢谢你们看著我们、听著我们的音乐，陪伴我们每一刻的成长，没有你们我们无法走到今天。」

Jisoo则为即将到来的新作催票： 「这次的新专辑我们倾注了长久的心血与诚意去准备，请大家多多支持与喜爱！」



花 9 年登顶！超车小贾斯汀、红发艾德成「世界第一」

自 2016 年 6 月开通频道以来，BLACKPINK 仅用约 9 年 8 个月便达成破亿订阅。 回顾这段传奇征途，她们在 2020 年成为首位闯入「YouTube 订阅数 Top 5」的非英语圈艺人，随后接连超越亚莉安娜（Ariana Grande）、红发艾德（Ed Sheeran）及小贾斯汀（Justin Bieber），於2021 年 9 月登上全球订艺人数冠军宝座。 目前频道累计点阅高达 411 亿次，并获金氏世界纪录认证为「YouTube 累计点击率最高的乐团」。



3 月 27 日震撼回归！睽违 3 年多心血作《DEADLINE》

除了破亿喜讯，BLACKPINK 即将在 27 日正式发行迷你三辑《DEADLINE》，包含主打歌〈GO〉，以及先前引爆话题的先行曲〈JUMP〉、〈Me and my〉、〈Champion〉及〈Fxxxboy〉。 这也是继 2022 年 9 月后，时隔 3 年 5 个月的新作。 经纪公司表示：「正如专辑名称所示，这张作品充满了无法倒流的最高光时刻，记录了此刻最闪耀的 BLACKPINK。」



