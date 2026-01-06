BTS包下世宗文化会馆阶梯，展现新专视觉设计「防弹少年团的文化根源在韩国」首次宣传意义非凡

本月 5 日，位於首尔光化门广场附近的世宗文化会馆中央阶梯，被 BTS 防弹少年团 的视觉设计所覆盖。即将於 3 月 20 日发行的第 5 张正规专辑，其标志、发行日期与团名被用来装饰户外阶梯。世宗文化会馆目前是象徵韩国文化艺术的代表性空间之一，因此格外引人注目。

防弹少年团 所属公司 BigHit Music 表示：「防弹少年团 是从韩国出发、成长为以全世界为舞台活动的团体。此次睽违许久以完整体回归，因此选择在他们的文化根源——韩国，而且是首尔市中心举办线下宣传活动。」并补充说：「未来计画将户外广告扩展至纽约、东京、伦敦等全球主要城市。」



在世宗文化会馆阶梯上方，设置了新专辑标志造型物，引发众人关注。该标志先前是透过防弹少年团寄送给全球 ARMY（官方粉丝名）的亲笔信中首次公开。在设计意涵仍笼罩在神秘之中的情况下，粉丝们自发性地推测其意义、分享相关资讯，等待防弹少年团的回归。



另一方面，防弹少年团将於 3 月 20 日发行第五张正规专辑。完整体回归距今约 3 年 9 个月。新专辑共收录 14 首歌曲，以上一段旅程中累积的情感与烦恼为基础，浓缩呈现「现在的防弹少年团」。七名成员在新专辑公开后，将随即展开大规模世界巡回演出。演唱会相关详细资讯，将於本月 14 日在全球超级粉丝平台 Weverse 公告。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻