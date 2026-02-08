挺过「性暗示DM」风波！李伊庚时隔 4 个月以「电台节目特别 MC」复出，新剧《不著边际的你》蓄势待发

曾陷入私生活争议的演员李伊庚，近期传出将正式回归大众视野的消息。

据韩媒《OSEN》7日报导指出，李伊庚将於本月 12 日参与 SBS Power FM 广播节目《两点出逃 Cultwo Show》的录制，并担任特别 MC。 由於该节目一向以与听众即时互动著称，这也是他在争议爆发后，首次正式与大众直接沟通，因此备受业界与粉丝关注。



回顾事件始末，去年 10 月一名自称德国人的网友 A 某爆料，指称与李伊庚透过社群平台私讯（DM）往来时，收到了带有性暗示的言语。 过程中 A 某态度反覆，曾一度声称爆料内容为 AI 造假并道歉，但随后又改口喊冤，反覆的立场让事件陷入罗生门。 对此，李伊庚采取了强硬的法律手段，控告对方涉嫌散布虚假事实及损害名誉。

面对争议，李伊庚始终保持坚定且强硬的立场。 他曾在社群平台上表示：「搜索令已下达，预计很快就会锁定嫌疑人。 即使对方身在德国，我也会亲自前往当地提交诉状，对於恶意留言者绝对不会宽贷。」而在去年的「AAA 2025」颁奖典礼上，获得「AAA Best Choice」奖项的他更透露：「嫌疑人正透过公司邮件请求原谅与宽限，但我一定会追究到底。」



虽然 A 某随后公开了包含「胸部、尺寸」等敏感字眼的对话影片，试图反击并引发大众冲击，但李伊庚的活动并未全面中断。 尽管他因此退出了参与多时的 MBC 综艺《玩什么好呢？ 》（退出的过程中，他也针对过去节目中造成的负面形象表达遗憾并获得制作组致歉），原本预计加入 KBS 2TV 国民综艺《超人回来了》担任 MC 的计画也宣告幻灭，但他仍守住了 SBS Plus・ ENA《我是 Solo》等节目的主持棒。

李伊庚去年曾为宣传电影出演过《Cultwo Show》，本次则是以特别主持人的身份做客，届时他是否会提及私生活争议目前的进度，备受关注。

另外，由他主演的新剧《不著边际的你》也预计将於近期与观众见面，展现其全力重启演艺事业的决心。



