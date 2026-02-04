全昭旻公开「人生首个香奈儿」竟是大神刘在锡送的！6年了还在用，网赞：人品天花板

「国民MC」刘在锡除了主持功力一流，照顾后辈的暖心程度更是演艺圈公认！最近一段节目片段被挖出，让网友再度见识到他「宠无极限」的慷慨作风，直呼：「这人品真的没话说！」

在2月2日首播的SBS综艺《可是真的啊》中，全昭旻在公开随身物品时，拿出了一个名牌长夹。 主持人卓在勋开玩笑问：「这是在炫耀名牌吗？」全昭旻连忙解释：「其实没有很多名牌，赚到钱之后，也只是第一次买了一个比较好的包而已，而这个钱包是我人生中第一个香奈儿。」她接著透露超暖内幕：「这是tvN综艺《第六感》结束后，（刘）在锡欧巴送给我们的圣诞礼物，说是慰劳大家辛苦了。 我已经用了5、6年，到现在还在用！」这段往事一公开，现场瞬间沸腾。

听到这段「大神送礼史」，同场的Kai和李秀智立刻眼睛发亮，转头对卓在勋和李尚敏喊话：「那我们是不是也能期待一下？ 圣诞节会收到什么呢？」没想到卓在勋机智反杀：「这节目能不能撑到圣诞节都还不知道呢！」引发全场爆笑。



李秀智感慨：「收到一定很感动吧？」全昭旻点头：「这真的是我第一次收到这样的礼物。」她更补充，这个钱包「越用越有光泽」，看得出她对礼物的珍惜与喜爱。 卓在勋则顺势接梗，以「相亲梗」搞笑吐槽：「以后在我面前别用了，我送你更好的！」

这段幕后故事曝光后，韩网一片好评：「直接送名牌当礼物，刘大神的格局就是不一样！」、「刘在锡的美谈没有尽头...... 总是默默照顾身边的人」、「不愧是演艺圈公认的义气男！」同时，网友也对全昭旻刮目相看：「全昭旻意外的节俭耶，一个钱包用五六年！」、「香奈儿用这么久还保持很好，看得出来很爱惜」、「低调又实在的风格，好感度上升！」



果然，「刘氏温暖」总是能创造出双倍的美谈啊！

