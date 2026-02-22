业界票选2026年「K-pop怪物新人」！ALLDAY PROJECT、CORTIS、Hearts2Hearts称霸榜单

韩媒 TVDaily 迎接新年之际，针对歌坛从业人员进行问卷调查。问题是以2025年一整年的活动为基准，询问「2026年最值得关注的新人团体」，来看看最终排名如何？

结果显示，混声团体 ALLDAY PROJECT 以约50%的支持率居首，男团 CORTIS 约30%位居第二，女团 Hearts2Hearts 约15%紧追在后，其余5%则分散在其他新人团体身上。

◆ ALLDAY PROJECT，证明混声偶像的强烈存在感

约50%的受访者选择了 ALLDAY PROJECT。这是由制作人 Teddy 领军的 THEBLACKLABEL 推出的5人混声团体，以新世界集团总会长李明熙的外孙女、会长郑有庆的长女 Annie 为首，成员还包括 Tarzzan、Bailey、Woochan、Youngseo 等背景各异的成员，在出道前就引发关注。此外，作为继 KARD 之后，时隔8年再度登场的混声偶像，也成为话题之一。



成绩很快就显现。出道曲〈FAMOUS〉发行3天内登上 Melon Top100 第1名，也进入 Billboard「Global 200」榜单。出道10天内就拿下音乐节目冠军，证明了走红潜力。年末更在主要音乐颁奖典礼上，包括新人奖在内抱回多座奖杯，留下对混声团体而言相当罕见的成绩。



业界人士表示：「他们把混声这种结构上的限制，反而转化为差异性的优势。若说2025年是确认可能性的一年，那么2026年将是团队色彩与方向更加鲜明的时期。」

◆ CORTIS，以全球指标展现成长速度

约30%的受访者选择了 CORTIS。这是 BigHit Music 继 BTS 防弹少年团、TXT 之后，时隔约6年推出的男团，出道前就备受期待。这份期待也化为实际数据：出道56天内，Spotify 累积突破1亿串流，创下K-pop男团最短纪录；出道专辑《COLOR OUTSIDE THE LINES》登上 Billboard 200 第15名，并连续11周留在榜上。年末颁奖典礼上除了新人奖，也拿下全球部门奖项，正式获得海外市场成长潜力的肯定。



业界人士表示：「这是一支从初期就快速形成全球粉丝群的团体。2026年随著巡演与海外活动正式展开，成长速度将更加加快。」此外，全员参与创作的结构，也被视为长期竞争力之一。



◆ Hearts2Hearts，以表演奠定顺利起步

8人女团 Hearts2Hearts 获得约15%的支持。这是 SM 娱乐继 aespa 之后，时隔约5年推出的女团；若以多人成员女团来看，更是自2007年少女时代以来，相隔18年再度推出，因而备受关注。Hearts2Hearts 的2025年，是透过舞台表演明确刻画团体定位的一年。尤其是充分发挥多人成员优势的动线与整齐度，在业界内外反覆被提及，获得「舞台完成度不像新人」的好评。她们也在年末音乐颁奖典礼上横扫新人奖，证明存在感。



业界人士表示：「若说2025年是说明团体色彩的一年，那么2026年将是把这份表演力推向大众市场的时机。她们很有机会延续 SM 一贯的长期成长型女团路线。」



---

这三组团体在2025年各自以不同方式，留下不输新人头衔的强烈印象。从音源成绩、话题性到年末颁奖典礼获奖，都不只是潜力，而是实际成果的一年。如今歌坛的目光自然转向2026年，经过验证期的他们，将如何延续并扩大自身声势，也成为新一年K-pop最值得关注的看点。

