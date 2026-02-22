换乘成功、甜蜜约会却没恋情？《换乘恋爱4》崔允宁＆成百贤澄清：我们不是现实情侣

在《换乘恋爱4》中，崔允宁和成百贤（成伯贤）发展出感情线，最终成功「换乘」，成为最终情侣。节目最后一集还公开拍摄结束后两人一起前往游乐园、约会的近况照片，也让不少观众好奇：两人是否已发展为现实情侣？

21日，崔允宁透过个人 YouTube 频道上传 Q&A 影片。当天她读到最多人关心的提问：「很多人都很好奇，你和百贤现在是现实情侣吗？」

对此，她大方表示：「我和哥哥在节目里建立了很好的关系，最后也选择了彼此。节目结束后，我们有一起去乐天世界、看展览，确实度过了很开心的约会时光，但我们不是现实情侣。」亲自划清界线。她也补充说：「现在是以很好的哥哥、妹妹关系相处。我真的很为他加油，他也会为我应援，我们就是很好的兄妹关系。」



巧合的是，成百贤同样在当天透过自己的 YouTube 频道公开 Q&A 影片，也被问到相同问题。他直言：「大家应该都很好奇吧？所以想知道我们是不是现实情侣吗？不是的，我们不是现实情侣。其实从一开始，我和允宁就是互相应援的关系。」他接著表示：「如果允宁需要我的帮助，我随时都愿意帮她；她也跟我说，如果我需要帮忙，她也会帮我，真的很感谢她。我们现在相处得很好。」



另一方面，成百贤近日曾爆出与啦啦队员安芝儇的恋爱传闻。流出的安芝儇 KakaoTalk 个人档案中，不仅出现两人亲密合照，还写著「♥+50」字样，并标示「D-11」「D-262」等倒数计时，同时出现成百贤名字缩写「♥BH♥」，引发热议。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻