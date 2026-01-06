原来早有预告！TEEN TOP创造认爱的女友是Rapper KASPER！女方1日已晒lovestagram

男团TEEN TOP成员创造在5日亲自透过SNS发长文公开感情状态，坦言：「我正在恋爱中。」消息曝光后立刻在粉丝圈引发热议，而交往对象的身分也随之曝光，正是饶舌歌手KASPER（캐스퍼）。

根据歌谣界消息，创造认爱的对象正是KASPER。 其实早在1日，KASPER就在SNS上传「bye 2025」的贴文，分享多张生活照，其中一张是在车内与一名男子约会般的画面，并直接标注了创造的帐号，当时就被外界解读为低调放闪、提前曝光恋情。



*相关内容：二代男团Teen Top成员创造首认爱！出道16年认「因她改变」，怕粉丝伤心亲发声：我正在恋爱中

创造於2010年以TEEN TOP成员身分出道，去年12月31日才刚举办出道15周年纪念团体演唱会，接下来3月也将展开海外演出行程，活动依旧满档。 KASPER 则在2014年出道为饶舌歌手，曾出演《Show Me The Money》4、6 季、《Unpretty Rapstar 2》等节目，近年更跨足美妆产业，传出年营收高达百亿韩元。



出道多年首度公开恋情，创造选择亲自说明、坦率面对，也让不少粉丝送上祝福。 这段偶像与饶舌歌手的恋爱组合，后续发展备受关注。

