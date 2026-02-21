花钱订阅却羞辱偶像？TWICE周子瑜高EQ反击酸民，冷静回应让粉丝们拍手叫好！

对於无礼的外貌指责，我们美丽又善良的子瑜讲话真的太好听太有智慧了，粉丝们也为她打抱不平。

在台湾过年期间的2月19日（初三），在可与明星传讯的付费社群平台上，是需每月支付5000韩元订阅费才能使用的付费服务。用户可以订阅自己喜欢的歌手或演员并进行交流，而子瑜与某网友互相传讯的对话内容迅速扩散，各大韩媒也陆续报导了此消息。





在粉丝交流App中，一名网友主动向子瑜发讯息。他对子瑜表示：「腿部脂肪不能减一下吗？伴舞都比你瘦。」并持续做出无礼的评论。对此，子瑜先回应「谢谢」，接著冷静反击：「把钱省著点花吧。」



该对话在网路上扩散后，也引发粉丝热议：「花钱订阅却发恶评真的无法理解」、「现在已经很漂亮了，为什么要说那种话」、「别订阅我们善良的子瑜，有多远滚多远」、「她身材超好，你才该去看眼科吧」...等反应为子瑜抱不平。

此前，一名海外粉丝在15日举行的TWICE世界巡演现场看到子瑜后，也曾表示：「真的讨厌韩国的审美标准。所谓『瘦腿』根本说不通。应该有更多像子瑜这样身材匀称的女偶像。」看起来健康又漂亮。





另一方面，子瑜所属的TWICE，自去年7月19、20日在仁川起跑后，正透过第六次世界巡演《THIS IS FOR》，於全球43个地区举行共78场演出，与粉丝见面。

TWICE於1月9日展开北美巡演，持续扩大活动版图。以温哥华为首，正在20个地区举行共35场规模的演出，并将前往华盛顿特区等地。此外，TWICE也将在日本东京国立竞技场（海外艺人史上首次进驻）、台北及欧洲等地举办单独演唱会，持续展开全球行程。

