《模范的士3》邋遢乱发「奉记者」张诚元身分曝光！原来是张娜拉亲哥哥，兄妹各自诠释截然不同角色

张娜拉亲哥哥、演员张诚元特别出演《模范的士3》后，晒出认证照分享心情。

张诚元日前在 IG 分享出演《模范的士3》的感想，表示：「《模范的士3》的所有人都对我很好。」同时也公开多张与李帝勋、表艺珍等演员一同拍摄的认证照。张诚元还表示：「我平时不太拍纪念照，但这次一定要拍。」字里行间流露出他对这次出演的特别情感。



张诚元在《模范的士3》EP.13–14 中饰演「奉记者」，是一名为了揭露三兴岛发生的犯罪事件，与前辈一同潜入岛上后却独自存活下来的角色，之后更与彩虹运输5人帮意气相投、并肩行动。他有点邋遢的装扮、破损的服装，甚至凌乱的发型，全都被自然融入演出之中。随著追查真相的过程推进，因失去前辈而累积的失落与愤怒，以及身为记者「绝不放弃」的执念逐渐堆叠，虽然戏份很短，却成功为剧情增添紧张感，获得观众好评。



节目播出后，张诚元的「真实身分」也成为话题焦点。事实上，他正是演员张娜拉的亲哥哥，同时也是元老级演员朱虎声（本名：张然教）的长子，引起了人们的关注。特别是张娜拉此前也曾以反派身分特别出演《模范的士3》，兄妹俩分别诠释培养并毁掉练习生的经纪公司社长，以及冒著生命危险追求正义的记者，截然不同却同样深刻的角色形象，也为观众留下难忘印象。



另外，《模范的士3》即将在本周播出大结局，预告中公开金道奇「失踪」的消息，以及变身为「军人金道奇」的模样，让观众更加好奇最后的故事如何发展。Viu Original 原创犯罪韩剧《模范的士3》热播中，香港观众记得逢星期五、六晚到Viu紧贴进度。

