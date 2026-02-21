29 岁变身小富婆！ i-dle薇娟 50 亿入主龙山豪宅，「9 天内付清全额」疑零贷款现金成交！

女团i-dle主唱 曹薇娟 年纪轻轻已成为龙山区新贵！据韩国房地产界 21 日消息，薇娟近日豪掷约 50 亿韩元，购入位於首尔龙山区的高级住宅。

刷新最高价！50 亿入主龙山地标

消息指出，薇娟於本月 3 日签约买下位於龙山区汉江路 3 街的顶级住商综合大楼「龙山中央公园（Yongsan Central Park）」一个实用面积约 135㎡ 、位於17楼的单位，成交价高达 50 亿 5,000 万韩元。 薇娟此次入手的价格也刷新了该坪数的历史新高，比2024年 4 月的成交价足足贵了 7 亿多韩元。



9 天光速付清！疑全额现金无贷款

更令人惊讶的是，她在短短 9 天后的 12 日便光速付清尾款并完成过户登记。 由於登记册上完全没有银行抵押纪录，外界解读这笔交易是「全额现金支付」，没有透过银行贷款。 虽然具体资金来源尚未公开，但已展现出她出道 8 年来累积的惊人财力。



BLACKPINK 前后辈情缘？ 曾是 Jisoo、Lisa 旧居

「龙山中央公园」是 2017 年竣工的商住两用楼，邻近龙山站、交通便利性极佳，能同时俯瞰汉江与龙山公园，是龙山区最著名的地标住宅。 据房产仲介透露，BLACKPINK 的 Jisoo 与 Lisa 过去也曾居住於此，随后才分别搬往汉南洞「Hannam The Hill」与城北洞豪宅。

1997 年出生的薇娟，自 2018 年随女团i-dle（原名： （G）I-DLE）出道后，凭藉《TOMBOY》、《Queencard》等热门神曲横扫全球，近期更推出数位单曲《Mono》并在音乐节目夺下 3 冠王，演艺事业与投资眼光同样亮眼。



