超闹！SJ银赫在厉旭演唱会打给厉旭，模仿少时润娥打给太妍

上周12月26、27日Super Junior厉旭举行solo演唱会「Special Rucky Draw」，队友们照惯例到场支持，艺声弟弟金钟真曝光了有趣的一幕――银赫当场打给演唱的厉旭本人！？

艺声弟弟相当用心，影片上了字幕，画面可见粉丝们全唱喊「金厉旭」，应是安可时刻，银赫却打给厉旭：「呀厉旭呀，现在在找你，呀快点出来了，呀大家现在都在找你，事情大条了，现在要来了，听得到吗？快来快来……」画外音还能听见东海声音：「太快了太快了……再等一下再等一下……」看起来影片应该是东海录的，但两人到底是要厉旭快还是慢XDD。不过……这桥段似曾相识，不就是两年前润娥打给太妍的样子吗？



回顾2023年3月太妍solo演唱会「The ODD Of LOVE」，润娥和秀英前往支持，同样是在安可时分，秀英拍下润娥搞笑打给太妍，机关枪式喊话：「欧尼，太妍欧尼，现在要赶快出来了，粉丝都喊成这样了，现在还不出来……欧尼又不是第一天办演唱会了，要赶快出来了……现在6点58分了，来了来了，你看吧你看吧――」当时网友都说润娥人美，性格也很幽默啊！



아 진짜 웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋ소시 수영sbn 인스스 보는데 태연sbn콘서트에서 윤아sbn이 빨리 옷입고 빨리 수정보고 나오라고 팬들 기다린다고 전화하는척 연기하는데 웃겨 죽겠엌ㅋㅋㅋㅋㅋ연기 또 왜 잘하냐구 약시 pic.twitter.com/BLmitgyzVt — 은하수｡* (@dear_star_nn) June 4, 2023

银赫和东海模仿润娥和秀英根本「闹上加闹」，有够爱演，也为演唱会提供了趣味花絮啊！而此场演唱会还有个亮点，是东海惊喜扮演粉丝登台互动，和厉旭来个温暖抱抱呢！此27日场次除了银赫与东海外，艺声也到场（影片中坐银赫左手边），前一天26日则有圭贤、利特姐姐与姐夫力挺，没到所以心虚(?)的希澈IG留言：「真的是最棒的青葡萄声音，因为有我们厉旭在，所以很心里很踏实啊！（救救我）」厉旭「铁粉」i-dle雨琦也到了。



251227 ryeowook’s agit concert: special rucky draw d2 - donghae cut



what's your name?

my name is donghae

adorable #DONGHAE #RYEOWOOK#려욱 pic.twitter.com/wjX7qlYetW — michie 조 규 정 택 (@jungtwmuse) December 27, 2025

