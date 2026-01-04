誰家隊友這麼愛演？SJ銀赫在厲旭演唱會打給厲旭，模仿少時潤娥打給太妍

上週12月26、27日Super Junior厲旭舉行solo演唱會「Special Rucky Draw」，隊友們照慣例到場支持，藝聲弟弟金鐘真曝光了有趣的一幕──銀赫當場打給演唱的厲旭本人！？

藝聲弟弟相當用心，影片上了字幕，畫面可見粉絲們全唱喊「金厲旭」，應是安可時刻，銀赫卻打給厲旭：「呀厲旭呀，現在在找你，呀快點出來了，呀大家現在都在找你，事情大條了，現在要來了，聽得到嗎？快來快來……」畫外音還能聽見東海聲音：「太快了太快了……再等一下再等一下……」看起來影片應該是東海錄的，但兩人到底是要厲旭快還是慢XDD。不過……這橋段似曾相識，不就是兩年前潤娥打給太妍的樣子嗎？



回顧2023年3月太妍solo演唱會「The ODD Of LOVE」，潤娥和秀英前往支持，同樣是在安可時分，秀英拍下潤娥搞笑打給太妍，機關槍式喊話：「歐尼，太妍歐尼，現在要趕快出來了，粉絲都喊成這樣了，現在還不出來……歐尼又不是第一天辦演唱會了，要趕快出來了……現在6點58分了，來了來了，你看吧你看吧──」當時網友都說潤娥人美，性格也很幽默啊！



아 진짜 웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋ소시 수영sbn 인스스 보는데 태연sbn콘서트에서 윤아sbn이 빨리 옷입고 빨리 수정보고 나오라고 팬들 기다린다고 전화하는척 연기하는데 웃겨 죽겠엌ㅋㅋㅋㅋㅋ연기 또 왜 잘하냐구 약시 pic.twitter.com/BLmitgyzVt — 은하수｡* (@dear_star_nn) June 4, 2023

銀赫和東海模仿潤娥和秀英根本「鬧上加鬧」，有夠愛演，也為演唱會提供了趣味花絮啊！而此場演唱會還有個亮點，是東海驚喜扮演粉絲登台互動，和厲旭來個溫暖抱抱呢！此27日場次除了銀赫與東海外，藝聲也到場（影片中坐銀赫左手邊），前一天26日則有圭賢、利特姐姐與姐夫力挺，沒到所以心虛(?)的希澈IG留言：「真的是最棒的青葡萄聲音，因為有我們厲旭在，所以讓人很安心啊！（救救我）」此外，厲旭「鐵粉」i-dle雨琦也到了。



251227 ryeowook’s agit concert: special rucky draw d2 - donghae cut



what's your name?

my name is donghae

adorable #DONGHAE #RYEOWOOK#려욱 pic.twitter.com/wjX7qlYetW — michie 조 규 정 택 (@jungtwmuse) December 27, 2025

