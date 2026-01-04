誰家隊友這麼愛演？SJ銀赫在厲旭演唱會打給厲旭，模仿少時潤娥打給太妍
廣告

誰家隊友這麼愛演？SJ銀赫在厲旭演唱會打給厲旭，模仿少時潤娥打給太妍

KPOP   2026年1月4日   星期日16:32   草莓  

（圖源：鐘真IG@iamkijoji截圖、秀英IG@sooyoungchoi截圖）

上週12月26、27日Super Junior厲旭舉行solo演唱會「Special Rucky Draw」，隊友們照慣例到場支持，藝聲弟弟金鐘真曝光了有趣的一幕──銀赫當場打給演唱的厲旭本人！？

藝聲弟弟相當用心，影片上了字幕，畫面可見粉絲們全唱喊「金厲旭」，應是安可時刻，銀赫卻打給厲旭：「呀厲旭呀，現在在找你，呀快點出來了，呀大家現在都在找你，事情大條了，現在要來了，聽得到嗎？快來快來……」畫外音還能聽見東海聲音：「太快了太快了……再等一下再等一下……」看起來影片應該是東海錄的，但兩人到底是要厲旭快還是慢XDD。不過……這橋段似曾相識，不就是兩年前潤娥打給太妍的樣子嗎？


回顧2023年3月太妍solo演唱會「The ODD Of LOVE」，潤娥和秀英前往支持，同樣是在安可時分，秀英拍下潤娥搞笑打給太妍，機關槍式喊話：「歐尼，太妍歐尼，現在要趕快出來了，粉絲都喊成這樣了，現在還不出來……歐尼又不是第一天辦演唱會了，要趕快出來了……現在6點58分了，來了來了，你看吧你看吧──」當時網友都說潤娥人美，性格也很幽默啊！

銀赫和東海模仿潤娥和秀英根本「鬧上加鬧」，有夠愛演，也為演唱會提供了趣味花絮啊！而此場演唱會還有個亮點，是東海驚喜扮演粉絲登台互動，和厲旭來個溫暖抱抱呢！此27日場次除了銀赫與東海外，藝聲也到場（影片中坐銀赫左手邊），前一天26日則有圭賢、利特姐姐與姐夫力挺，沒到所以心虛(?)的希澈IG留言：「真的是最棒的青葡萄聲音，因為有我們厲旭在，所以讓人很安心啊！（救救我）」此外，厲旭「鐵粉」i-dle雨琦也到了。

厲旭與圭賢（圖源：厲旭IG@ryeo9ook截圖）厲旭與利特姐姐、姐夫（圖源：厲旭IG@ryeo9ook截圖）厲旭分享利特姐姐欣賞演唱會畫面（圖源：厲旭IG@ryeo9ook截圖）


心虛(?)的希澈（圖源：IG@@ryeo9ook截圖）厲旭與雨琦（圖源：厲旭IG@ryeo9ook截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 誰家隊友這麼愛演？SJ銀赫在厲旭演唱會打給厲旭，模仿少時潤娥打給太妍
© 2026 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手