Nana家中遇劫案歹徒辩称 「筹母医药费」，荒谬指控「她先拿刀刺我」！Nana遭反告杀人未遂：相信人性是贪念吗？

在艺人 Nana 遭遇住宅侵入强盗案后，惊传加害者 A 某从拘留所寄出信件声称遭到 Nana 攻击，还称 Nana 主动提出「给他4000万」要求串供，引发舆论哗然。 对此，警方明确指出是不实指控，Nana 页通过社群平台分享了复杂的心境。

强盗惊人主张：Nana 以 4000 万利诱串供

JTBC 节目《事件班长》於2日公开了嫌犯 A 某（30代男子）寄出的 5 封狱中信件，其主张与警方调查结果完全相反，声称进屋时没带凶器、只戴著手套和耳机，是 Nana 先拿屋内的刀试图刺向他的脖子，而A某在躲避过程中，耳朵到脖子之间被刺伤深达 7 公分。A某强调，自己「连 Nana 的一根汗毛都没碰过」，反而是被凶器刺伤后遭到了殴打。



关於犯罪动机，A 某声称是为了凑母亲医药费才行窃，被制伏后已道歉。 他还指控 Nana 母亲曾提出给他 4000 万韩元，条件是要他承认「带刀闯入」，最近得知 Nana 母女提交了伤害诊断书后发现被骗，决定写信揭开真相。



《事件班长》分析，A 某可能是在羁押期间受到「指点」，希望通过反告为自己减刑; 假若颈部受伤深度达到7cm，恐怕难以做出书写动作; 身为30多岁年轻力壮的男性，「为母筹措医药费而犯案」的说法亦令人哑然失笑。

警方与经纪公司强硬回击：全是不实指控

警方调查显示，A 某闯入时确实携带了装在鞘内的凶器，进屋后掐住 Nana 母亲的脖子致其昏厥。 Nana 听到尖叫声惊醒，在制止对方的过程中发生扭打，因 A 某不愿放下凶器而产生了物理冲突。 警方明确表示，A 某所谓「被殴打」的主张绝非事实。

Nana 的经纪公司 Sublime 也全面否认 A 某的说法，称筹措医药费、金钱提议、串通口供完全不是事实，反而是加害者曾要求不要报警。 公司强调，加害者毫无反省还提出反告，是利用 Nana 的艺人身分进行二次伤害，将采取法律行动应对到底。



Nana 无声抗议：法律是否过度保护加害者？

Nana 於 4 日在个人 IG 分享了一则新闻截图，内容尖锐指出：「比起无辜地单方面受害的市民，难道为了私利持凶器闯入的加害者的人权更应受法律保护吗？」报导中质疑现行法律过度保护闯入者，假如「为了生存的抵抗」反而被怀疑成犯罪，这样的社会绝不安全。 Nana 虽然没有配上额外文字，但其立场已不言而喻。



Nana 早期亦透过IG表示，虽然早前就得知被反告的消息，但为了遵守与粉丝的见面会约定，一直努力保持坚强。 她透露因这件事思考了很多：「我想用美好的眼光看待世界和人们、想要去相信，也许是我太大的贪念。 但是，为什么必须认为这是贪念呢？ 每念及此，都会产生一种怀疑感。」最后，Nana安慰粉丝称，一定会将这件事拨乱反正，以后也会好好管理心态，不会轻易崩溃。



韩网友也十分愤怒，纷纷留言应援Nana：「正当防卫法条真的该彻底修改，对於闯入家中的强盗，就算把他打死也应该判无罪」、「进别人家那一刻起，就没什么好冤枉的了」、「法院如果没判 Nana 无罪，就等於在对人民说：『强盗进来时，你们就乖乖等死或是被性侵吧』」、「下一位受害者就是被法官害死的」、「我们国家的法律到底是多无能，才会让杀人未遂犯不只反告受害者，还自称委屈、向电视台爆料？」

【事件背景回顾】

去年 11 月 15 日清晨 6 点左右，A 某携带凶器利用梯子爬入 Nana 位於九里市的住宅，先勒索并殴打 Nana 的母亲，随后与出面制止的 Nana 发生肢体冲突，最终被当场逮捕。 警方已认定 Nana 母女的行为属於保护性命的正当防卫，不予立案; 而 A 某则适用「特殊强盗」、「住宅侵入」、「伤害」等罪名，目前正在羁押调查中。

