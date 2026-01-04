IVE 安俞真登上《秘书镇》预告公开！李瑞镇暖心照顾，「粉丝」金光奎则跑去照顾张员瑛 XD

这集的my明星是安俞真，金光奎怎么跑去问员瑛有没有需要什么 XD

日前，据韩媒报导，IVE 成员安俞真确定出演 SBS 综艺《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》（简称《秘书镇》）。在节目拍摄中，李瑞镇与金光奎亲自前往安俞真担任 MC 的《SBS 歌谣大战》现场，全程贴心陪同并照料她的行程。



2日播出的节目尾声公开本集预告。预告中，安俞真表示：「紧张的时候会很有帮助，就是保持『皇后的心态』。」没想到金光奎一听立刻误会，反问：「皇后合唱团？」让安俞真忍不住笑著解释，所谓的「皇后心态」是像喊著「俞真该走了」时，要搭配相应的手势。对此，李瑞镇则露出一脸难以理解的表情，吐槽道：「皇后心态跟这个手势到底有什么关系？」



此外，当 IVE 成员们以「杜巧Q」为由，表示想吃最近流行的甜点「杜拜巧克力Q饼」时，金光奎再度误解，疑惑问道：「那是小狗的名字吗？」李瑞镇甚至直接用巧克力饼干代替「杜拜巧克力Q饼干」送上，成员们看到直接傻眼。



接著，李瑞镇还真的照著安俞真刚刚提到的「皇后心态」，一边说著「俞真该走了」，一边比出手势，还不忘频频递水、关心她的状态，并表示：「因为俞真要顾好喉咙。」另一边，金光奎则展现「照顾型经纪人」的一面，转而关心张员瑛，温柔询问：「员瑛啊～还有什么需要的吗？」甚至一起拍了自拍照！安俞真和张员瑛都见到了，这集金光奎应该会很开心 XD 而这集《秘书镇》将在9日播出！



