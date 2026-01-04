寺田拓哉来韩15年「知名度挂零」？《做家务的男人》街头测试惨败，泪洒日本老家：「恶评也好过无人问津」

曾是男团CROSS GENE成员、在《非首脑会谈》担任日本代表，在韩国度过15年青春时光的寺田拓哉，近日在 KBS 综艺《做家务的男人们 2》中惊喜亮相。 拓哉大方公开住在旧公寓的日常，在弘大街头无人问津、流露出对演艺生涯的失望与挣扎，让熟悉他的观众心疼不已。

在 3 日播出的 KBS 2TV《做家务的男人们2》中，拓哉作为新成员正式加入。 拓哉的母亲将儿子介绍为像玄彬、BTS、裴勇俊一样的超级巨星，展现了家人的骄傲。 然而镜头转向首尔，拓哉的实际住所却是没有电梯的旧公寓。拓哉感慨道：「虽然透过《非首脑会谈》获得了不少关注，但几乎没人知道我其实是以偶像身份出道的，当时的团体叫 CROSS GENE。」



拓哉进入演艺圈的契机是日本杂志的花美男选拔赛，当时还是妈妈偷偷帮他报名。 2010年，拓哉在一句韩文都不会讲的情况下来到韩国，并於 2012 年以 CROSS GENE 成员身份展开活动。 七年活动结束后，拓哉加入JTBC谈话节目《非首脑会谈》，作为元年成员活跃了一年左右，以优雅气质圈粉无数，目前则作为模特和演员活动。拓哉回想起刚来韩国当练习生时，独自住在狭窄的考试院，不像其他成员可以依赖家人，「真不知道那时候是怎么熬过来的」。



在正式加入节目录制前，拓哉特地致电谘询了 2024 年KBS演艺大赏得主李灿元。 李灿元认为塑造角色定位非常重要，既然拓哉在韩国没有家人可以呈现化学反应，不如先走去街头，测试自己的知名度。

拓哉起初颇具信心地前往弘大街头，没想到竟如透明人一般，完全没人认出。 面对残酷现实，拓哉偷抹眼泪，崩溃地表示：「好丢脸、好像逃跑。 对自己感到很失望。」他还心酸地自嘲：「艺人是需要关注的职业，不论好坏。 现在几乎是『零评论』状态，哪怕是恶评也好，真希望有人能注意到我。」



为了寻找新的素材，拓哉带领制作组回到日本茨城县老家。 首次公开的家人——热情的母亲与两个妹妹——虽然笑著迎接他，但当全家人围坐在一起时，气氛却突然变得凝重。 母亲哭著感慨：「之前都不知道...」拓哉也也走到一边独自落泪，让人好奇究竟发生了什么。



节目播出后，很多观众留言安慰拓哉：「即便是很有名的演员，也不太会被路人认出，大家可能以为只是长得像而已」「很多韩国人就算偶遇艺人也会假装没认出，不去打扰」「拓哉粉丝明明很多，我就是因为他才第一次看这节目」「没有恶评是因为根本没有黑点可以酸」「拓哉有188cm，真的又高又帅」「李灿元的建议很中肯，希望拓哉被更多人看到」。







▽令人心疼的弘大街头人气测试：



