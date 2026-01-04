【《请回答1988》十周年特辑】「珍珠」金雪现身引爆泪海！「英才少女」成熟谈吐惊艳全场，金善映、高庚杓泪崩告白：当年像送走亲生女儿

卫生纸准备好了吗？ 《请回答1988》十周年特辑本周迎来感人终章，当年双门洞最可爱的吉祥物「珍珠」金雪，在节目最后惊喜现身。 看到她健康成长的模样，让演员和观众都忍不住红了眼眶T^T

戏里戏外都是家人：金善映不敢再靠近童星，高庚杓心情复杂

当年在剧中总是在吃喝睡的金雪，如今已是国中二年级的资优生，不仅外型长高很多，稳重的气场与成熟的谈吐更是判若两人。 见到金雪后，演员们纷纷抹著眼泪和她拥抱问好，而饰演珍珠妈妈和哥哥的金善映、高庚杓，更是情绪复杂到一度不敢靠近。



金善映哭著回忆，当初拍戏时真的把金雪当做女儿看待：「最后一天拍摄结束时，金雪睡得迷迷糊糊被妈妈背著离开，看著那个背影，感觉就像送走亲生女儿一样。」而在拍摄与婆婆吵架的戏份时，金善映也会下意识先捂住金雪的耳朵，就怕吓到她。 从那之后，金善映决定再也不能投入这样深的感情，后来与其他童星拍戏时都刻意保持距离。



高庚杓则含泪坦言，第一次遇到这样复杂的感情：「以前在片场总是把她抱在怀里，现在她长大了，我感到又开心又震惊，却无法靠近。 心情好奇怪，说不上是单纯的开心或难过。」



从「吃播女孩」到「英才少女」：金雪成熟谈吐震惊全场

金雪拍《请回答1988》时只有5岁，很多记忆都已模糊，但仍记得吃超大鲤鱼糖吃到嘴巴痛、为了拍哭戏而被导演努力吓哭，以及喝完香蕉牛奶直接在卧室睡著。 剧组为了不吵醒她，后续拍摄时都保持轻声细语。



金雪分享道，自己国小六年都在「英才院」，比起学习优秀，更重要的是有很多新奇的想法，将来目标则是升入国文系。 被罗PD问到有没有「新奇又有趣的想法」时，金雪笑著说：「这件事需要看个人素养。」高端的措辞让大家都感到惊讶，高庚杓更感慨：「感到自己变得很渺小...」

金雪透露，印象最深的一场戏是成宝拉告诉珍珠「世上没有耶诞老人」，饰演宝拉的柳惠英听到后深感自责。 不过金雪坦言自己并没有很受冲击，因为：「我本来也在怀疑耶诞老公公的存在！」众人忍不住感慨：不愧是英才生！XD



金雪虽然是 MT 活动中最晚加入的人，但表现活跃，参与了最后的猜台词游戏跟聚餐。 她感慨说，与大家久违重逢后，仿佛又回了5岁的时光，心中产生了一种家族爱。

永远的双门洞：这部剧是大家共同的底气

节目尾声，演员们在个别采访中流露真情。 惠利哽咽表示：「是在困难时刻给予我力量、让我成长的作品。」朴宝剑也红著眼眶说道：「我的作品履历中能有《请回答1988》，感到非常幸福。」

最后，全员互相拥抱告别，场面再次陷入泪海。 不管对演员还是观众而言，这部剧都有著独一无二的意义、超越时间的魔力，让所有人瞬间回到那个温暖的 1988 年，真的感谢编导和演员带给大家这份「仍在进行时」的美好。【香港观众可於 Viu 收看哦～】



