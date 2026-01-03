朴娜勑行驶中车辆后座上演「活春宫」，还踢踹驾驶座靠背险酿车祸！前经纪人陈情书内容太炸裂

根据 Channel A 报导，艺人朴娜勑的前经纪人们已向首尔地方雇佣劳动厅江南支厅提交陈情书，声称遭受了「职场霸凌」，并提出了具体的受害案例，其中一项令外界震惊。

车内上演「活春宫」？ 经纪人被迫视听觉受虐

陈情书内容指出：「当经纪人们坐在驾驶座与副驾驶座移动途中，朴娜勑在后座与男性共同进行了OO行为。」

经纪人们主张：「由於车辆空间的特殊性，根本无法避开情况或离开座位，但朴娜勑却利用其雇主的地位，强制让经纪人在视觉与听觉上感知这些违背意愿的情况。」他们认为这种行为不仅仅是单纯的私生活偏差，而是利用自身优越地位所进行的职场霸凌。



疯狂行径危及生命：反覆踢踹驾驶座靠背

此外，陈情书中还揭露了威胁公共安全的危险行为：「朴娜勑在进行该行为时，反覆用脚踢经纪人所在的驾驶座靠背。 当时情况非常危险，差点引发大型交通事故。」



该陈情书已於上个月 18 日正式提交至首尔地方雇佣劳动厅江南支厅。 据悉，劳动厅计划於本月内传唤这些经纪人展开调查。

Channel A 表示，为了确认陈情书内容的真实性以及获取朴娜勑方的立场，曾多次尝试联络其所属经纪公司，但在报导播出前并未得到任何回覆。

韩网友心情复杂：没把经纪人当人看

针对此次爆料，部份网友表示愤怒与震惊：「这比打针阿姨更令人冲击」「我到底看了什么... 太荒唐了」「是不知道羞耻吗？ 完全没把经纪人当人看，而是当做物品在对待」「如果在公司里有人在我面前观看接吻的影片，去检举的话对方马上就会受到惩戒，何况还是公司上司直接在眼前上演？？」

也有声音指出上述内容是前经纪人在陈情书中的记载，在法律判决出来前，不应由媒体曝光。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻