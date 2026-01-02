韩国超人气男团SEVENTEEN再次来港 举行SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG

韩国超人气组合SEVENTEEN即将於2026年2月28日及3月1日假启德主场馆举行演唱会 — SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG，这将是他们继上年9月来港举行演唱会后，再次在启德主场馆开唱。

票价分为港币$2,899、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899，所有购买$2,899门票的观众将可参与演前彩排，获得一套专属颈绳及通行证，并享有优先入场资格。成功在2026年1月2日上午10时 至 2026年1月4日晚上11时59分期间於Weverse 登记的CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员可於2026年1月20日上午10时至晚上11时59分经快达票(HK TICKETING) 参与会员优先购票。Trip.com优先购票将於2026年1月21日上午10时至晚上11时59分於Trip.com进行。公开售票将於2026年1月22日上午10时透过快达票(HK TICKETING) 正式发售。

SEVENTEEN从上年9月在仁川开始以「NEW_」为题的巡演，随即在香港举行了首个海外场次，并於年末陆续走访华盛顿及洛杉矶、爱知、大阪、东京、福冈等城市，用他们独有的舞台魅力吸引世界各地的粉丝。这次再回到香港开唱，不仅为3月的新加坡、曼谷及布拉干站的亚洲巡演拉开序幕，也回应了上年两场火速爆满的香港演唱会的热烈呼声。为了让更多粉丝得以见证SEVENTEEN的精彩表演，他们相隔5个月再次来港，相信将会带著令人惊喜的全新舞台震慑现场观众，绝对不容错过！

售票详情

SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG

日期： 2026年2月28日及3月1日（星期六及星期日）

时间： 晚上6时

地点： 启德主场馆

门票：

（座位）$2,899*、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899

（企位）$2,099

*所有购买$2,899门票的观众将可参与演前彩排，获得一套专属颈绳及通行证，并享有优先入场资格。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员优先购票登记

2026年1月2日（星期五）上午10时 至 2026年1月4日（星期日）晚上11时59分 (当地时间)

必须於上述登记期间到Weverse登记方可参与会员优先购票，登记详情请上Weverse查阅。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员优先购票

2026年1月20日（星期二）上午10时至晚上11时59分 (当地时间)

售票平台：快达票 (HK TICKETING)

网上购票：https://hkt.hkticketing.com/

Trip.com优先购票

2026年1月21日（星期三）上午10时至晚上11时59分 (当地时间)

售票平台：Trip.com

网上购票：www.trip.com

公开发售

2026年1月22日（星期四）上午10时起 (当地时间)

售票平台：快达票 (HK TICKETING)

网上购票：https://hkt.hkticketing.com/

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻