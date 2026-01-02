Wanna One睽违 7 年再聚首！「春风之约」成真，全新团综真人秀 2026 上半年引爆期待

Wannable 们的心跳再次加速！继昨日公开神秘预告片、暗示「再次相见」后，今日由Mnet正式证实：Wanna One 成员将睽违 7 年再次集结，携手打造全新一季真人秀节目，正式开启回归计划！

Mnet 於 2 日表示：「Wanna One 成员们在思考如何与 Wannable（官方粉丝名）见面时，一致决定制作粉丝们最喜爱的真人秀节目。 目前正以 2026 年上半年公开为目标进行准备，具体的播出时段等细节将在确定后另行公告。」



此前，Mnet 已於 1 日上午 11 点 1 分透过官方 YouTube 频道公开了一段题为「2026 Coming Soon 我们再次相见」的预告影片。 影片中，一名神秘人物播放著印有 Wanna One 标志的卡式录音带，随之响起「我们再次相见」的歌声，这正是 Wanna One 最后一首活动主打歌、对粉丝意义深远的《春风》。 影片结尾出现的 “We GO Again” 字样，亦呼应了过往人气团综《Wanna One GO》系列。 成员黄旼炫、尹智圣、朴佑镇、李大辉等人也纷纷在个人社群平台上转发该影片，将期待感推向最高点。



Wanna One 是 2017 年透过 Mnet 选秀节目《Produce 101 第 2 季》诞生的11人限定团体，成员包括姜丹尼尔、朴志训、李大辉、金在焕、邕圣佑、朴佑镇、赖冠霖、尹智圣、黄旼炫、裴珍映、河成云。

他们一出道就横扫各大颁奖礼的「新人奖」，还成为首组在高尺天空巨蛋举办出道舞台的韩国歌手，证实了现象级的人气。 在约 1 年 6 个月的活动期间内，Wanna One接连推出《Energetic》、《BOOMERANG》、《Burn It Up》等多首热门歌曲，获得大众喜爱。



随著企划期满，Wanna One 於 2019 年 1 月在高尺天空巨蛋举行告别演唱会，正式结束官方活动。值得一提的是，当时一连四日的演唱会中，最后一场的结尾居然安排 10 位成员逐一与队友拥抱后退场，最后留下姜丹尼尔独自瘫坐在舞台，令粉丝们集体崩溃、泣不成声。因导演手法过於残忍，直到现在仍被网友誉为「解散演唱会导演中的『反社会人格』第一名」。



之后，成员们在各自领域皆有亮眼表现，虽然在 2021 MAMA 曾有除了赖冠霖外的 10 名成员短暂合体，但这次正式推出的团体综艺，被视为是自解散以来最深入、最完整的重聚企划。 粉丝们纷纷感叹：「那句『春风吹过时再次相见』的歌词，真的等到了！」



