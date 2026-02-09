T.O.P 时隔 13 年回归乐坛！Nana 甩脱「强盗伤人」阴霾义气助阵新歌 MV 引关注
T.O.P 时隔 13 年回归乐坛！Nana 甩脱「强盗伤人」阴霾义气助阵新歌 MV 引关注

明星   2026年2月9日   星期一10:27   Sani  

（封面图源：IG@ttt，TVDaily）

前 BIGBANG 成员 T.O.P（崔胜铉）即将打破长久的沉寂回归，而助阵这场华丽回归的嘉宾同样份量感十足！据悉，曾因「强盗受害事件」令粉丝心疼不已的 After School 出身演员 Nana（林珍娜），将出演 T.O.P 睽违 13 年的新歌 MV。

根据韩媒《My Daily》今日（9日）报导，Nana 将参与预计下个月公开的 T.O.P 新曲 MV。 据悉，拍摄工作已於去年顺利完成，这也是两人出道以来首次在作品上展开合作。 这不仅是 Nana 继 2024 年出演白智荣《是的，没错》MV 后时隔一年的萤幕回归，更是两位话题人物的惊喜联手。
（图源：IG@ttt，SUBLIME娱乐）

T.O.P 上个月透过个人帐号宣告：「新专辑即将到来（A NEW ALBUM IS ON THE WAY）」，并公开了「多重观点（ANOTHER DIMENSION）」等字样，预告首张个人迷你专辑的诞生。 这不仅是继 2013 年数位单曲《DOOM DADA》后，时隔 13 年的个人音乐新作，也是他在 2023 年正式退出 BIGBANG 后，时隔 3 年重启的音乐活动。

回顾演艺生涯，T.O.P 自 2006 年以 BIGBANG 成员出道后，在歌坛与影坛皆展现了独特存在感。 虽然曾因2017 年大麻事件一度宣布隐退，但随著 2024 年底参与 Netflix 《鱿鱼游戏 2》的演出，事实上已重启活动。 尽管他划清了回归团体的界线，但曾感性表示：「只有在音乐工作室时，我才感觉自己是活著的。 我创作了许多歌曲，总想著有一天要让世界听见它们。」展现了对音乐不灭的热情。
（图源：IG@ttt）

另一方面，Nana 在去年底经历了一场惊险的意外。 当时一名 30 多岁男子凌晨闯入家中，Nana 与母亲合力制服歹徒并在过程中受伤，该男子随后被控强盗伤害罪并遭逮捕。 虽然警方认定 Nana 母女的行为属正当防卫，但加害者竟反过来控告 Nana「杀人未遂」，引发舆论一片哗然。 所幸警方最终判定判定 Nana 无罪（不移送），Nana 随即以诬告罪反击，展现坚强韧性。

在经历这段身心煎熬后，Nana 曾透过个人帐号坚定表示：「我不会崩溃，会好好管理自己不被动摇。」这番正向的发言获得了广大网友的支持。 如今， 她挥别伤痛与 T.O.P 强强联手，这场特殊的合作将擦出怎样的火花，已让全球影迷与乐迷充满期待。
（图源：TVDaily）

Sani@KSD

T.O.P 时隔 13 年回归乐坛！Nana 甩脱「强盗伤人」阴霾义气助阵新歌 MV 引关注
