T.O.P 时隔 13 年回归乐坛！Nana 甩脱「强盗伤人」阴霾义气助阵新歌 MV 引关注

前 BIGBANG 成员 T.O.P（崔胜铉）即将打破长久的沉寂回归，而助阵这场华丽回归的嘉宾同样份量感十足！据悉，曾因「强盗受害事件」令粉丝心疼不已的 After School 出身演员 Nana（林珍娜），将出演 T.O.P 睽违 13 年的新歌 MV。

根据韩媒《My Daily》今日（9日）报导，Nana 将参与预计下个月公开的 T.O.P 新曲 MV。 据悉，拍摄工作已於去年顺利完成，这也是两人出道以来首次在作品上展开合作。 这不仅是 Nana 继 2024 年出演白智荣《是的，没错》MV 后时隔一年的萤幕回归，更是两位话题人物的惊喜联手。



T.O.P 上个月透过个人帐号宣告：「新专辑即将到来（A NEW ALBUM IS ON THE WAY）」，并公开了「多重观点（ANOTHER DIMENSION）」等字样，预告首张个人迷你专辑的诞生。 这不仅是继 2013 年数位单曲《DOOM DADA》后，时隔 13 年的个人音乐新作，也是他在 2023 年正式退出 BIGBANG 后，时隔 3 年重启的音乐活动。

回顾演艺生涯，T.O.P 自 2006 年以 BIGBANG 成员出道后，在歌坛与影坛皆展现了独特存在感。 虽然曾因2017 年大麻事件一度宣布隐退，但随著 2024 年底参与 Netflix 《鱿鱼游戏 2》的演出，事实上已重启活动。 尽管他划清了回归团体的界线，但曾感性表示：「只有在音乐工作室时，我才感觉自己是活著的。 我创作了许多歌曲，总想著有一天要让世界听见它们。」展现了对音乐不灭的热情。



另一方面，Nana 在去年底经历了一场惊险的意外。 当时一名 30 多岁男子凌晨闯入家中，Nana 与母亲合力制服歹徒并在过程中受伤，该男子随后被控强盗伤害罪并遭逮捕。 虽然警方认定 Nana 母女的行为属正当防卫，但加害者竟反过来控告 Nana「杀人未遂」，引发舆论一片哗然。 所幸警方最终判定判定 Nana 无罪（不移送），Nana 随即以诬告罪反击，展现坚强韧性。

在经历这段身心煎熬后，Nana 曾透过个人帐号坚定表示：「我不会崩溃，会好好管理自己不被动摇。」这番正向的发言获得了广大网友的支持。 如今， 她挥别伤痛与 T.O.P 强强联手，这场特殊的合作将擦出怎样的火花，已让全球影迷与乐迷充满期待。



