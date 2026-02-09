【巨星日常大反差】G-Dragon自爆「没去过大创」！一句「外送费5千也订」引爆粉丝笑翻：权总驾到会秒杀货架

天王就是这么不接地气？ 韩国天团BIGBANG成员G-Dragon最近在粉丝见面会上的问答环节，意外暴露了「巨星级日常」，超反差发言让网友们全笑疯了！

在6日至8日於首尔奥林匹克公园KSPO DOME举办的「2026 G-DRAGON 'FAM' MEETING」中，GD与粉丝进行了趣味问答。 当被问到「如果外送费要5000韩元还会订外送吗？」，他毫不犹豫回答「会订！」。 而接下来的问题「去过大创（Daiso，韩国百元商店）吗？」，他则坦率表示「没去过」，诚实答案瞬间引发全场笑声与热议。



相关内容在网路上流传后，立刻掀起一阵欢乐调侃。 网友们纷纷留言：「权志龙如果去大创，肯定会引发更可怕的扫货潮吧？」、「对他来说，百货公司就是大创吧！」、「那他的沐浴毛巾到底都去哪里买的？」、「感觉他连更贵的外送费都会付，但去大创是要买什么啦~」。 更有粉丝翻出他过去在《无限挑战》的经典片段，当时GD说「没去过东庙市场」，让主持人郑亨敦提议带他去，而Defconn则开玩笑反对：「如果他爱上那里，可能会把整个市场扫光！」网友笑称：「同样逻辑的，他如果去大创，绝对也会清空货架！」



지드래곤 다이소 안가봤대ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아무래도 그렇죠 — 피플원 (@peacepIusone88) February 7, 2026

这次为期三天的见面会以「FAM+ILY」为主题，GD与粉丝共度了特别时光，而这些充满反差的「巨星日常」问答，也再次让人见识到他独特又可爱的风格。 只能说，权总的世界果然跟凡人不太一样啊！

