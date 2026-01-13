朴信惠公开心中代表作《继承者们》！透露穿校服作品总受欢迎，现在演喜剧更得心应手！

哇～《继承者们》竟然已经是这么久以前的剧了！有没有人当年也是每周等更新呢 XD

日前公开的「YouTube 河智英」中，朴信惠作为新年第一位来宾登场，她与主持人河志英面对面聊天，坦率分享自己的演技人生和生活点滴。

朴信惠回顾自己的演艺生涯时，把《继承者们》视为自己的人生代表作。她回想：「那已经是12年前的作品了，前阵子有人跟我说『我小学的时候就看过《继承者们》』，那一刻才真正感受到时间过得这么快。」河志英打趣说，只要朴信惠一穿上制服，作品就会特别受欢迎。朴信惠也透露，像《继承者们》、《皮诺丘》以及《Doctors》这些穿校服的作品，都受到观众热烈喜爱。



朴信惠聊到当时的心路历程和成长经验。她说：「20多岁的时候，我很难接受别人的玩笑。」拍《继承者们》的时候，如果同龄演员开玩笑，她总是认真回应，结果还被李敏镐问：「你为什么这么认真啊？」但相信这些小插曲，也成为她演艺路上珍贵的回忆啦！



随著经验累积、心态更从容，朴信惠也坦言这种改变自然融入演技。她说：「最近喜剧演得轻松多了。」也让人更加期待她的新作品《卧底洪小姐》！这次她将饰演天生看起来很年轻的女职员「洪蔷薇」，伪装成20岁高中毕业生，潜入汝矣岛一家「韩民证券」危机管理本部，调查可疑资金流动。



而《卧底洪小姐》由朴信惠和高庚杓主演，故事背景在1990年代，30多岁的精英证券监察官洪金宝（朴信惠 饰）在捕捉到可疑资金流向后，化身20岁基层专员展开一连串横冲直撞的办公室喜剧。这部充满复古风格的新剧将於1月17日首播。



