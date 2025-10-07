【韩网热门】金银淑历代作品等级表！《黑暗荣耀》《阳光先生》《鬼怪》登顶，《许愿吧，精灵》《The King》垫底

近日有韩国网友为著名编剧金银淑的历代作品进行排名，包括《鬼怪》《黑暗荣耀》等等，引起大量讨论！

该网友给出的等级表如下：

S级：《黑暗荣耀》《阳光先生》《鬼怪》

A+级：《市政厅》《太阳的后裔》《秘密花园》

A级：《巴黎恋人》《布拉格恋人》《恋人》

B级：《绅士的品格》《继承者们》《真爱On Air》

C级：《许愿吧，精灵》《The King：永远的君主》

韩国网友评论：

1. 《继承者们》金潭那时超令人心动的啊！

2. B级的当时也都超级红啊kkk《许愿吧，精灵》确实有点kkk

3. 《绅士的品格》也蛮好看kkk

4. S级真的都是人生必看韩剧耶

5. 《许愿吧，精灵》不是F级吗？

6. 我认为《阳光先生》是SSS级，《鬼怪》是SS级

7. 把《秘密花园》升上SS吧，那部真的是唯一会重刷的作品

8. 写这个排名的人大概没实时追过《巴黎恋人》吧，我当时还是小孩，但记得全世界都在看那部戏

9. 《真爱On Air》排名太低了吧，我认为至少是A级

10. 以收视率来说，我认同这个等级表

11. 我来说句真心话：《The King》比《许愿吧，精灵》好看

12. 怎么回事，我刚熬夜追完《许愿吧，精灵》，很好看啊

13. 写这个表的人可能根本没看完《许愿吧，精灵》，我猜很多人没看完就弃剧了，其实后半段剧情超精彩

14. 《许愿吧，精灵》第11集是A+级

15. 后半段哭到不行，看得太难受了ᅲᅲ要好好活下去啊，奇嘉盈和精灵ᅲᅲ在我心中是S级的神剧

出处：https://theqoo.net/hot/3943007420

