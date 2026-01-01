融融、咪蕾走入60年代茶房，变身学生吹韩剧风！生鱼片飘阿摩尼亚味，咪蕾秒忘中文，融融尝盲鳗壮阳？！

八大综合台自制实境旅游节目《自由的旅行者》第二季，这次由搭档咪蕾带路，和主持人融融造访多部韩剧取景的60年代复古茶房，店内充满怀旧风格的家俱和摆设，为了融入环境氛围，融融和咪蕾特地换上韩国早年的学生制服并拍照留念，咪蕾大笑说，很像父母亲那个年代会穿的制服，融融则被亏看起来像「学长」，但也让他直呼，两人这身打扮造型像走入韩剧里！

《自由的旅行者》全新第二季本周六（3日）晚间八点播出韩国釜山怀旧品茶餐厅，以及当地特色料理。复古茶房的老板娘，介绍镇店之宝「双和茶」，这款以当归、生姜等中药材熬煮的养生茶，搭配生蛋黄饮用，是韩国六、七零年代相当流行的饮品，融融称味道很像喝药炖排骨汤，也适合搭配面线或鸭腿，完全不会有违和感。



两人也前往热闹的机张市场，看到熟悉的柿子水果摊，融融好奇询问大家喜好「软」柿还是「硬」柿？没想到包括融融和工作人员一面倒选硬的脆口，身为在地人的咪蕾和水果摊老板则爱软Q口感，意外发现同样水果，台韩的偏好也大不同。此外，市场中绝不能错过的松叶蟹，由於价格随季节浮动，外景拍摄时刚好遇上高价期间，一只重约1公斤的松叶蟹，台币近2千元，融融当下自掏腰包大方请客；料理后的蟹肉肥美鲜甜，融融、咪蕾大啖美食，直呼太幸福！





另外两人前往品尝韩国特色食材「鳐鱼」，利用发酵料理成生鱼片，有著独特气味，咪蕾形容像「阿公衣柜」，融融深吸一口气，直言是标准的阿摩尼亚味道。由於味道太过刺激强烈，咪蕾一度讲不出话，苦笑说忘了中文要怎么讲，笑翻所有人。





来到釜山也不能错过的渔民料理――烤盲鳗，咪蕾笑称听说这对男生很好，融融立刻追问和壮阳有关？！盲鳗以稻草直接烧烤，带有淡淡草香，拨开焦黑外皮后品尝Q弹的白肉，吃得心满意足的融融，形容滋味像极了鱿鱼。



《自由的旅行者》全新第二季於每周六晚间8点在八大综合台首播。



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻