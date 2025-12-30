【韩国旅游】告别「搬运地狱」！首尔地铁达成 100% 电梯覆盖，开创无障碍移动新纪元

终於不用再把行李箱搬上搬下！首尔市昨日宣布，辖区内全线338个地铁站已全数完成电梯安装，创下韩国首例。 这标志著首尔正式进入「一站一动线」时代，行动不便者无需他人协助，即可从地面出口一梯直达月台。

18 年磨一剑：从「通车优先」转向「权利保障」

首尔市於 29 日在2、5 号线转乘枢纽喜鹊山站举行完工典礼，宣告达成「一站一动线」——即确保身障人士、高龄者能利用电梯独立完成从出口到月台的整个过程。首尔市长吴世勋、身障YouTuber朴伟及其女友、Secret前成员宋枝恩一同出席典礼。



这项转型历经漫长岁月。 首尔地铁共有 11 条路线，日均载客量达 700 万人次，运输分担率达 43% 。 但在1970 至 1980 年代建设初期，政策以「快速通车」为首要目标，导致 2007 年时仍有超过四分之一的车站缺乏电梯设施。

2003 年至 2006 年间，首尔市开始大规模投入资源，优先为约 160 个车站安装电梯。 随著社会对移动权的重视，及 2006 年《交通弱者移动便利增进法》修订，首尔市自 2008 年起启动了这项长达 18 年的无障碍全覆盖计划。



施工难度如登天：一天只能钻挖 6 公分

在既有车站强行增设电梯，工程艰难程度超乎想像。 除了要与车站周边地主协调私有地空间外，施工团队还要面对密布的下水道、瓦斯管与电信缆线，以及恶劣的地质条件：2号线新设洞站必须先迁移大型输水管方能开挖，高速巴士客运站则遭遇地下水涌入，必须兴建防水墙应对。

最后完工的喜鹊山站难度最高。 开挖时遇到了极为坚硬的岩层，即使24小时昼夜赶工，一天也只能钻进 6 公分。 这导致工程耗时超过 2 年，耗资高达 310 亿韩元。

统计显示，自 2008 年至今，首尔市共投入 1,751 亿韩元为所有车站安装电梯，平均每个车站的优化成本约 60 亿至 70 亿韩元。



未来愿景：转乘时间缩至10分钟内

达成「全线有电梯」后，首尔市下一步将挑战「转乘效率」，计划透过兴建站内捷径，将平均转乘时间从目前的 7.8 分钟缩短至 4.3 分钟。 针对身障人士，则计划将平均转乘时间从 23.3 分钟大幅缩减至 9.3 分钟。 首波改善计划将锁定投诉量最多的芦原站、建大入口站、教大站等 13 个车站。

此外，首尔地铁也在积极推动站内闲置空间的利用计划。 例如在5号线汝矣渡口站为跑步爱好者开设了「跑者驿站」，配备更衣室、置物柜、运动设备，让跑者可以在汝矣岛跑步后，清爽地搭乘地铁返家。



民团疾呼「无障碍路网」仍有最后一哩路

当天，约 10 名「全国身障人士差别撤废连带」成员在现场发起示威，指出目前的「全线完工」仍存在权责死角。全障连主张，虽然「首尔交通公社」管辖的路线已完工，但首尔市内还有部分车站由韩国铁道公社（KORAIL）管辖（如 1 号线南营站、外大前站等），那些车站仍未达成 100% 装设，要求政府应一并解决。

