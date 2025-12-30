《2025 SBS演技大赏》豪华嘉宾阵容曝光！金惠奫、苏志燮、安普贤、金智媛都出动，「去年大赏」张娜拉也将亮相

《2025 SBS演技大赏》颁奖嘉宾真的非常豪华啊！明年的新剧也让人更加期待了！

SBS於29日公开《2025 SBS演技大赏》颁奖嘉宾阵容，包括金惠奫、罗门、柳演锡、苏志燮、安普贤、郑恩彩、金智媛等引领2026年SBS电视剧的演员们，将以颁奖嘉宾身分亮相，备受期待。



首先是《虽然从今天开始是人类》的金惠奫与罗门。剧中，金惠奫化身不想成为人类的九尾狐，展现全新演技魅力；罗门则饰演世界级足球选手。两人将同台亮相，吸引粉丝高度关注。



接著，《神与律师事务所》的柳演锡也将出席，剧中饰演能看到鬼神的律师，这次会带来什么样的表现同样令人期待。《今天也售罄了》的金泛也将亮相，时隔两年重返小萤幕，他会展现怎样的新面貌，也引发观众好奇。

此外，《金部长》的三位主演苏志燮、崔代勋和尹敬浩也将登场。还有《财阀X刑警2》的主角安宝贤、郑恩彩、姜相准和金伸比，也作爲颁奖嘉宾登场。还有《Doctor X：白色黑手党时代》的金智媛，《好搭档2》的表志勋（P.O）和池承炫和《2024 SBS演技大赏》大赏主人公张娜拉也将出席。



而《2025 SBS演技大赏》将於31日晚上8点50分（韩国时间）举行，今年由申东烨、蔡秀彬和许楠儁担任主持人。日前 SBS 也公开了大赏候补名单，包括《家母螳螂》的高贤廷、《我的完美秘书》的韩志旼、《TRY：我们成为奇迹》的尹启相，以及《模范的士3》和《宝物岛》的朴炯植。究竟谁能夺得大赏呢？



