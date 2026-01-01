天团BTS防弹少年团确定3月20日完整体回归！时隔3年9个月发行新专辑，全球巡演也即将启动

今日（1）经纪公司 BIGHIT MUSIC 表示 BTS 防弹少年团将於3月20日发行新专辑。这是他们继 2022年6月推出专辑《Proof》后，时隔3年9个月再次发行完整体专辑。

BTS 防弹少年团透过给粉丝「ARMY」的亲笔信，率先公开回归日期。他们在迎接新年的时候，除了向一直支持他们的粉丝表达感谢之外，在纸上写下「2026.03.20」这个日期，暗示回归日的线索。7名成员也在信中写下亲笔留言，向粉丝传达心意：RM 表示「比任何人都迫切地等待著」，Jin 说「非常感谢大家的等待」，SUGA 写道「今年也一起愉快地度过吧，爱你们」，j-hope 感性表示「终於，心里想的变成现实了！」，Jimin 说「我们相见的一年来了」，V 留言「2026年会带来更多、更美好的回忆，请期待！」，而柾国则写下「好想见你们！今年也请多多关照。」



此外， BTS 防弹少年团在 2025年最后一天，以完整体在 Weverse 进行直播，与粉丝一同迎接新年。成员们回顾去年时说：「希望今年能顺利回归，专辑能获得成功，防弹少年团大发吧！」据悉，他们将在3月20日发行新专辑后，展开大规模世界巡演，新专辑及演出的详细资讯将在之后公开。



回归消息终於确定，也让粉丝纷纷表示：「终於」、「哦 期待歌曲中」、「真的等了很久ㅠㅠ 终於到了回归的一年ㅠㅠ」、「很好奇会是什么样的音乐，我会期待的」、「马上就能看到舞台了」、「来了来了」、「希望今年一年能健康地活动」、「开心地度过今年吧」等等。

