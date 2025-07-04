WINNER宋旻浩上月遭交通事故无大碍！已接受治疗难免后遗症

男团WINNER成员宋旻浩发生车祸并接受治疗的消息近日才被外界知晓。

今日据韩媒，宋旻浩於6月14日搭乘计程车移动途中，在首尔市城地铁踏十里站附近发生交通事故。 虽然事故本身不算严重，但为防后遗症仍前往医院接受了治疗。

宋旻浩2014年8月作为WINNER成员出道，凭藉〈Empty〉、〈REALLY REALLY〉、〈EVERYDAY〉等多首热门歌曲受到喜爱。 此外，他曾在 Mnet《Show Me The Money 10》中获得亚军，也出演《新西游记》等综艺节目，展现活跃的综艺感。



宋旻浩於2023年3月以社会服务要员的身分开始履行替代役，并於去年12月23日解除服役。 不过，他在退役前因未正常出勤而被指控怠惰服役。

接获兵务厅的调查请求后，警方以嫌疑人身分立案调查宋旻浩，并於今年5月22日将案件不拘留送交首尔西部地检署。 据悉，宋旻浩在警方调查中，大致承认了服役期间擅自离开勤务地点的事实。

另外，WINNER 将於7月26日与27日两天在首尔奥林匹克公园奥林匹克大厅举行单独演唱会「IN OUR CIRCLE」。 本次演出将由姜升润、金秦禹、李升勋三人组合进行，宋旻浩不参与。



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