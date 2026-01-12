「亚洲之星」BoA（宝儿）确定离开SM娱乐！结束25年合作，公司发布纪念影片：永远是我们的NO.1

SM娱乐今日（12日）正式宣布：「经过长时间的深入讨论，决定自12月31日起结束与 BoA（宝儿）长达25年的合作关系。」

BoA 在2000年以13岁之龄出道，如今迎来出道25周年。她不仅是开拓亚洲韩流、进军海外的代表人物，也被称作「亚洲之星」，深受全球粉丝喜爱，还成为无数后辈艺人的榜样。SM娱乐表示：「BoA 作为开拓者与先驱者，25年来靠著不断努力和热情，留下辉煌的成绩与独一无二的纪录。能陪伴她从出道到成长为 No.1 艺人及制作人的每一刻，我们真的很荣幸。」

SM娱乐也补充说：「BoA 这25年一直是我们的骄傲、象徵。虽然合约结束，但我们会继续支持她未来的活动和挑战，希望她能尽情展现实力，继续作为『亚洲之星』发光发热。」最后，呼吁大家：「请大家多多关注 BoA 接下来的新篇章，也衷心祝福权珤雅（本名）未来的人生幸福。」



同时，在 BoA 的 YouTube 频道上传一段长5分49秒的影片。以 BoA 出道前自我介绍开场：「这3年来，我一直努力等待。现在是时候把关於我的一切呈现给大家了，接下来我会更加努力。」影片回顾她25年的歌手生涯。最后，SM娱乐在影片中写道：「BoA 成为许多人心中的唯一星星，真心祝福她永远以 No.1 闪耀，我们将支持她的每一个瞬间。」



而 BoA 也在 IG 表示：「既然彼此全心付出，也就毫无留恋地离开。感谢一起度过的时光，今后也会支持继续闪耀的 SM 娱乐。谢谢你们。」



BoA 在2000年以第一张专辑《ID; Peace B》出道后，来往於韩国和日本，被认爲是奠定K-POP韩流基石的代表性国际艺人。 不仅活跃於歌手领域，她也涉足制作人、评审、演员等多个领域。今年为迎接出道25周年，她发行了第11张正规专辑《Crazyer》，并举办了巡回演唱会，延续其音乐影响力与舞台魅力。



