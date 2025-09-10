【韩网热门】BoA宣布已戒酒！曾因酒后直播惹议，如今坦言「无酒精生活更愉快」粉丝齐声支持

歌手BoA昨日更新个人IG限时动态，透露目前已经戒酒，并呼吁韩国餐厅多多贩售无酒精饮料。

BoA在限动中写道：「如果我说已经戒酒了，大家会相信吗？ 我现在不能喝酒啦！没有酒精的世界也很愉悦。 希望我国也有越来越多餐厅贩售无酒精饮料。」



此前，BoA曾於今年4月与全炫茂一起饮酒后进行IG直播，不仅发音含糊、举止亲昵，还在聊到男方的绯闻时，委婉表示朴娜勑配不上全炫茂，引起不小争议。 次日，BoA透过粉丝社群发布道歉文，表示已向朴娜勑道歉并获得理解，对自己的「轻率言行与不成熟的模样」进行反省。

今年7月，BoA因膝盖严重疼痛就医，被诊断为「骨骼缺血性坏死」，因此接受了手术，并取消出道25周年演唱会。



韩国网友评论：

1. 太好啦，加油！

2. 真不错！粉丝应该也很担心她的健康，这样做是好事，赞赞

3. 这样公开宣告真的很帅，身边的人也会更容易帮忙支持，超棒！加油！

4. 没错~餐厅应该多卖无酒精啤酒

5. 她已经在反省并慢慢改进，没必要用负面眼光去看吧？ 而且最近无酒精啤酒款式也很多，其实也不错，加油！

6. 好好管理身体健康，这样就能在舞台上待更久，我一定支持

7. 我自己也是为了健康戒酒，结果生活完全没差kkk

8. 我们这里本来就太多和酒相关的节目了，单是「宣布戒酒」就已经很有意义

9. 太好了，希望更多艺人公开戒酒。 现在动不动吃个东西就要配酒，看起来都像酒精成瘾一样

10. 这样的正面影响力很好~希望「不喝酒」的氛围能慢慢扩散开来！

出处：https://theqoo.net/hot/3906960161

