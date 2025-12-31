金淑领奖致谢「风暴人物」朴娜勑！韩网掀正反论战：7年情谊VS争议切割

韩国「综艺名嘴」金淑最近一开口，又让韩网吵翻了！

她在29日举办的「2025 MBC演艺大赏」中拿下女子组最优秀奖，得奖感言中除了感谢节目班底与经纪公司，更特别点名近期因涉嫌职场霸凌、非法医疗行为等争议而暂停演艺活动的朴娜勑，引发网友两极热议。

金淑在台上感性表示：「今年正好是我出道30周年，20岁进电视台，现在都50岁了...... 真的非常感谢。」她也一一点名节目成员，最后更说道：「还有（朴）娜勑队长，真的非常感谢，我觉得是因为他们，我才能拿到这个奖。」



就是这句「娜勑队长」，在韩网瞬间炸锅！朴娜勑近期深陷法律风暴，前经纪人团队控诉她职场霸凌、特殊伤害、非法医疗，甚至涉嫌挪用公款，双方互告多项罪名，目前警方仍在调查中。 因此金淑公开致谢的举动，立刻引发网友正反激辩。

反对派网友骂爆：「对霸凌争议人物致谢真是让人失望」、「明明已经下车了，硬要提她干嘛？」、「私下联络就好，何必在颁奖台提到？」、「这根本是无视争议的盲目力挺」。支持派网友缓颊：「一起工作7年了，提到名字很正常吧」、「这有什么好吵的？ 只是感谢合作而已」、「争议归争议，但情分还在啊」、「连名字都不能提也太苛刻了」。



当天所有得奖者中，只有金淑一人公开提及朴娜勑，此举被视为「勇敢表达支持」，却也让部份观众感到不适。 舆论持续发酵中，网友对「该不该在公开场合感谢争议人物」意见极度分裂，掀起韩国演艺圈「友情与舆论」的尴尬难题。

