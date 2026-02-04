ADOR大动作改版NewJeans官方频道，正式删除Danielle和闵熙珍痕迹！

经纪公司 ADOR 近日改版旗下女团 NewJeans 的官方 FB 横幅，已将原本的五位成员合照全面更换为团体 LOGO 图像，大家都在问：NewJeans「4 人体制」是否已成定局？是否还有变数？

▼修改前：



▼最新 FB 横幅：



目前，新的横幅下，满满都是网友「NEWJEANS IS 5!」（NewJeans 是5个人!）的留言，对於公司和 Danielle 解约一事感到难以接受。



▼Weverse上，剩下四名成员的头像：



而国际音源平台 Spotify 艺人简介中，原先标示的成员个别姓名也全数删除。

不仅如此，团体创办人、ADOR 前 CEO 闵熙珍的名字也被删除。闵熙珍近期与 HYBE 等人展开了法律诉讼。



根据韩媒报道，在 HYBE 旗下的手机音乐游戏中，与 Danielle 相关的内容标示也出现调整迹象，外界因此推测 NewJeans 事实上正转为 4 人体制。

此前，NewJeans 成员曾於 2024 年 11 月主张终止专属合约，但法院於 2025 年 10 月的一审判决中支持 ADOR 立场，认定专属合约仍具有效力。



之后，ADOR 於去年 12 月以 Danielle 涉及擅自离队及回归延宕等责任为由，终止了与她的专属合约。目前，仅剩不包含 Danielle 的 4 名成员（Minji、Hanni、Haerin、Hyein）仍隶属於 ADOR，其中，Minji 还在与公司商谈中。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻