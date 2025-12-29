收视卡关3%！朴叙俊7年浪漫回归惨跌神坛！《等待京道》韩网毒评：美肌开太大像在看10年前老剧

jtbc周末剧《等待京道》由朴叙俊、元志安主演，自开播以来收视持续低迷，第1集以2.7%出发，第7集虽上演男女主角确认心意、正式交往的甜蜜剧情，收视仍仅维持在3%区间（第8集刷新自身收视纪录，达到4.2%），与朴叙俊过去《金秘书为何那样》（最低收视率6.4%，最高8.7%）的浪漫喜剧光环形成强烈对比，被韩媒形容为「收视个位数的屈辱」。

最新剧情中，李京道（朴叙俊 饰）与徐智友（元志安 饰）终於解开过去错过的遗憾，并在同事面前公开恋情，互动洒糖。 然而前夫赵镇彦（吴东旻 饰）再度出现求婚，成为新矛盾点。 李京道为照顾智友感受，悄悄找回她过去的司机，以行动默默守护，旁白「我会带你去见你喜欢的世界」更显深情。 尽管剧情步入甜蜜阶段，收视仍未突破，持续在3%徘徊。

不少观众认为，36岁的朴叙俊在剧中直接演出20代青年时期「略显勉强」，过度滤镜与美肌效果反而造成视觉疲劳。 与实际年龄差11岁的女主角元志安搭配，虽设定为同龄，但「CP感不足」成为讨论焦点。 网友留言：「朴叙俊还是帅，但就是有点不自然」、「剧本和拍摄手法好像停在10年前」。



朴叙俊此次回归浪漫剧，距离上一部爱情题材已隔7年，但成绩远不及预期。 这现象与此前宋仲基以《我的青春》回归爱情剧却收视低迷的状况相似，引发「中年浪漫剧市场是否饱和」的讨论。 韩媒指出，演员现实生活中的形象变化也可能影响观众投入感——朴叙俊去年公开与年轻6岁的网红兼歌手xooos的恋情，部份观众认为这让他「浪漫幻想感」下降; 宋仲基再婚生子后，重返青春爱情剧也显得吃力。



韩媒还表示这次收视挫折，被视为朴叙俊演艺生涯的转捩点。 过去被誉为「浪漫剧之王」的他，是否将调整戏路、寻求转型，成为业界关注焦点。 有评论认为，与其坚持旧有浪漫公式，不如顺应年龄层挑战更成熟、写实的角色。



尽管如此剧组仍未放弃剧情温度，持续铺陈主角间的细腻情感。 能否靠后续口碑逆袭，或将成为朴叙俊能否守住「收视保证」招牌的关键一役。

