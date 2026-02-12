闵熙珍一审胜诉！法院认定「并无带走NewJeans的意图」，判HYBE须支付255亿韩元

「ADOR前代表闵熙珍关於『空壳公司』的言论，并不意味著『带走NewJeans』。虽然确实曾寻求独立方案，但其前提是HYBE的同意，因此难以视为违反股东间契约。」

首尔中央地方法院民事合议31部（主审法官南仁秀）於12日上午10时，同时宣判HYBE对前代表闵熙珍提出的股东间契约解除确认案件，以及闵熙珍对HYBE提出的股票买卖价金（卖回选择权）请求案件。

法院认为：闵熙珍讯息仅谈及个人离职，并无带走NewJeans的意图

首先，关於股东间契约解除确认一案，法院虽认定HYBE提交的KakaoTalk证据资料符合规定。但也判定HYBE所质疑的闵熙珍前代表与高层之间的「空壳」讯息，并不能视为有「带走NewJeans」的意图。



法院认为，HYBE主张闵熙珍前代表试图独立的证据之一「空壳」发言等内容，应理解为仅指闵熙珍个人离职。也就是说，指的是闵熙珍前代表行使卖回选择权并从ADOR离职的情况，并不涉及带走NewJeans。

就算闵熙珍想找到ADOR独立方案，也需要HYBE同意

另外，针对闵熙珍前代表当时与ADOR副代表之间谈及「动用私募基金」的讯息，法院指出：「虽然尚不清楚HYBE是否知晓此事，以及是否因其他原因未能立即采取行动收集更多资讯，但他们有可能认为闵熙珍的言论不构成实质性违约。」



此外，法院认为，虽然闵熙珍前代表看似曾寻求ADOR独立方案，但这完全基於HYBE会同意的假设。

对於闵熙珍前代表提出的「NewJeans抄袭」主张，法院也判定不属於重大违反契约，认为这只算是一种意见或价值判断。

法院判决HYBE须向闵熙珍支付255亿韩元

至於本次诉讼的核心——卖回选择权行使权利，法院也支持闵熙珍前代表。法院表示：「256亿韩元的损失是明确存在的。（要解除契约）必须有正当理由，但目前看来并不存在。」并判决「须向闵熙珍支付255亿韩元」。



本次诉讼始於闵熙珍前代表通知行使卖回选择权。2024年，闵熙珍前代表表示，自己曾签订合约，可依据ADOR前两个年度平均营业利益乘以13倍后，再按其持有ADOR股份比例的75%计算金额，由HYBE支付，因此要求行使该权利。

卖回选择权的计算基准年度为2022至2023年。这段期间，ADOR的营业利益为2022年负40亿韩元（营业损失40亿韩元）、2023年335亿韩元。根据2024年4月基准的ADOR审计报告，闵熙珍前代表当时持有ADOR股份57万3160股（18%），金额约256亿韩元。

HYBE方面主张：「去年7月已以闵熙珍前代表试图将ADOR私有化等理由，解除股东间契约。既然契约本身已消灭，卖回选择权的效力也随之丧失。」

相对地，闵熙珍前代表则主张，自己完全没有违约，因此卖回选择权依然有效。

HYBE对结果表示遗憾，并且还会再上诉

对此结果，HYBE最新声明表示：「我们很遗憾我们的诉求未得到完全采纳。在审查判决后，我们计划采取法律行动，包括提起上诉。」



此外，闵熙珍前代表近期成立新经纪公司「OOAK」，目前正计画制作男团，引发热烈关注。

