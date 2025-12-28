【2025 KBS演艺大赏】金在中被封杀以来首次出席即获奖！去年由制作组暖心自制奖杯颁奖

男团东方神起、JYJ出身的金在中，因早期和SM娱乐的合约纠纷遭封杀15年，近几年才重新登上无线电视台回到电视观众视野。上周无线台KBS举行的年末典礼《2025 KBS演艺大赏》，金在中首次受邀也首次获奖！

金在中和《新品上市便利餐厅》伙伴们一同走红毯，受访时便说：「这是我出生以来第一次参加演艺大赏，心情比任何人都好。」当日金在中也受邀担任颁奖人，和《情来情往李珉廷》金载源互动相当可爱，金载源表示粉丝心，互相感谢的行礼都像「对拜」了XD。



金在中以《新品上市便利餐厅》获「实境秀部门优秀赏」，「优秀赏」仅次「大赏」及「最优秀赏」，金在中第一次参与典礼即获此奖项，绝对是非常高的肯定，得奖理由是「在节目中表现出『料理天才』的一面，和家人的日常生活也受到很大的喜爱」。

金在中发表感言再次提及自己是生平以来第一次参加演艺大赏，还被颁发如此大的奖项让他受宠若惊，本来没有预想会得奖，但爸爸做了好梦让他抱有期待，为了以防万一把想感谢的名单写在了手上，但……「鼓掌太多有点被擦掉了」XDDD！体贴的是，同是《新品上市便利餐厅》一员的主持人李灿元，在旁帮忙提词、让金在中顺利念出制作团队PD名字。



金在中特别感谢父母，说自己本来只负责料理，但意外展现了父母以及其他家人的模样，他认为观众会喜欢，应该是因为父母的真实及经常表达的小确幸，因此父母功劳是99%。金在中还透露爸爸下周要动眼部手部，希冀爸爸手术顺利、能健健康康长长久久看著这健康的世界。



▼金在中完整获奖影片



金在中感言一片孝心展露无遗，而他能获奖相当曲折。金在中去年就受邀《新品上市便利餐厅》成为固定来宾，精湛厨艺加上和父母及8个姐姐的互动温暖、有趣，很快就受到广泛讨论与欢迎。不过当年年末《2024 KBS演艺大赏》他却无缘参与，据传正是因为早期的封杀未完全「解封」。

不过，《新品上市便利餐厅》制作单位非常暖心，自制了「最佳出演者奖」奖杯赠予金在中，奖杯上写道：「金在中以睽违15年的首个综艺节目，演出加入KBS2综艺《新品上市便利餐厅》，同时展现闪耀的外貌和反差的朴实魅力，成为热门话题。特别是身为九兄弟姐妹大家族中的老么，表现出亲密的家庭关系与深厚的孝心，获得『国民孝子金在中』称号，让许多人深受感动。无论何时都亲切、诚恳并充满热情的态度投入拍摄，金在中当之无愧是《新品上市便利餐厅》最佳演出者。」

金在中IG发文道：「真心感谢送上奖牌的便利餐厅相关人员家人们，明年也会充满热情和诚意地努力！请多多关照！#妈妈我得奖了」一句「妈妈我得奖了」，让人感受他始终如一的孝顺，但也些许令人心疼：妈妈是不是曾期待金在中站上典礼领奖呢？虽然当时无缘，但一年后金在中做到了！成功站上了典礼并拿奖！



金在中粉丝Babies及节目观众，都相当替金在中开心，开心他终於突破10多年的封杀、总算能释放这10几年的压力，称赞最难得的是他的乐观心态。金在中此次获奖，亦正式证明自己有跨足歌谣界、戏剧界与综艺界的实力。金在中会后发文：「第一次在KBS演艺大赏上获得了『优秀赏』这个大奖，因为是想都没想的奖项，所以非常惊慌失措，没能好好表达感谢虽然很遗憾，但是想再次向关注和支持我们的所有人表达感谢之情！26年也会以原本的样貌，尽最大的努力带给大家快乐，真心感谢大家！#Babies我爱你」



