《荣耀：她们的法庭》收视率创新高！剧情神反转！消失20年的「他」竟成反派

ENA热播剧《荣耀：她们的法庭》第3集本土收视率攀升至全国3.8%，创下开播以来新高！剧情进入白热化，李奈映饰演的律师尹罗映，在未成年性暴力受害者自杀身亡后，决心化身「诱饵」，公开向神秘卖淫APP「Connect」宣战！

第2集结尾，尹罗映突遭戴绿色连帽帽的神秘人袭击。 本集揭晓，该袭击者竟能避开所有监视器，显然早有预谋。 线索指向一款名为「Connect In」的秘密卖淫APP，而唯一知情者，是拒绝律师会面、持续作伪证的未成年受害者赵有静。



尹罗映突破心防，让有静坦承一切是「那些人」指使，并透露APP与记者李俊赫正在调查的卖淫集团有关。 正当尹罗映承诺保护她时，有静却在严密看守的病房内「被自杀」，现场还留下诡异遗书：「请保护我姐姐。」透过闪回画面，原来医院清洁工是内鬼，他威胁有静：「你姐姐的命在你手上。」而这句话，竟与检察官朴济烈（徐现宇 饰）曾对尹罗映说过的话一模一样，暗示检察体系内部也遭渗透，让人背脊发凉！

为揪出黑幕，尹罗映使出险招：她上直播节目公开公益律所理念，并强硬喊话：「我们需要的只有『Connect In』——当我们孤身一人很弱小，但彼此连结就有力量。」此话一语双关，既是呼吁受害者联系，更是对犯罪集团「Connect In」的公开宣战！



直播后另一名受害女性终於联系尹罗映，但团队却同时陷入危机：黄贤珍（李清娥 饰）遭袭昏倒；姜信才（郑恩彩 饰）发现车窗被涂上巨大「2005」神秘数字；国搜所课长洪妍熙（白恩惠 饰）主动要求尹罗映代理她的离婚诉讼，交换条件竟是：掉包李俊赫命案中的关键DNA证据，以保护当晚与李俊赫过夜的黄贤珍。 黑幕深不见底，下集对决令人屏息。

第4集中（收视率3.3%），律师三人组察觉近期所有威胁——车上的「2005」涂鸦、袭击者留下的「正义女神」印章、匿名寄送的2005年红酒——都指向20年前的过去。刑警具善奎（崔英俊 饰）在调查中发现三人似有共同秘密，并收到匿名寄来的「法学院失踪事件」剪报。 他查到失踪者朴柱焕是她们的同学。 同时性交易「Connect In」的受害者韩旼序（全昭映 饰）现身，揭露VIP客户用现金购买暴力「选项」的骇人内幕。 调查陷入瓶颈时线索意外浮现：律所母公司的二把手权重贤（李海英 饰）手上的戒指被韩旼序认出是施暴现场人物。 尹罗映和黄贤珍设法拿到其手机，骇入VIP App，却触发安全警报，导致她们的照片被传回伺服器。警报接收者，竟是已故受害者的负责检察官朴济烈。 本集揭晓，DNA调包等事均由其幕后操纵。 更惊人的是，朴济烈正是当年「失踪」的同学朴柱焕。



结局高潮，过去与现在重叠：尹罗映湖边受伤，黄贤珍为救姜信才挥管反击，一男子坠湖——这正是她们多年来的噩梦场景。 而当年照片中的朴柱焕，如今以检察官朴济烈的身份，带著冷笑向尹罗映伸出手：「好久不见，罗映。 」他的目的究竟是复仇，还是警告？ 悬念拉满。

此外，观众们於2月2日起可通过VIU追看《荣耀：她们的法庭》！

