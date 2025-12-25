与《亲爱的X》形象大不同！洪宗玄在《理事长和我的秘密关系》中变身吴涟序的「男闺蜜」，温暖魅力引人期待！

《理事长和我的秘密关系》也是一部浪漫喜剧！很期待主演四人之间的关系变化！

新剧《理事长和我的秘密关系》（아기가 생겼어요）由崔振赫、吴涟序、洪宗玄、金多顺主演，改编自同名网路小说和网路漫画，讲述因个人原因选择不婚的女性和放弃结婚的男性意外地有了「孩子」后发生的超速罗曼史。



剧中，洪宗玄饰演泰韩酒类营业部的代理「车民旭」，他是张熙媛（吴涟序 饰）认识15年的好友兼同事，性格温柔体贴，对熙媛的内心伤痛了如指掌。虽然车民旭一直坚称自己与熙媛只是朋友，但当姜斗俊（崔振赫 饰）这个意想不到的变数出现在张熙媛身旁时，他才逐渐意识到，对熙媛的情感早已超越单纯的友谊。

洪宗玄之前在《亲爱的X》饰演白雅贞（金裕贞 饰）的未婚夫「文道赫」，企业菁英的完美外貌下，却隐藏著危险与掌控欲。虽然角色只短暂登场几集，但却展现了极强的存在感。这次在《理事长和我的秘密关系》中，他化身为吴涟序的「男闺蜜」车民旭，预计将带来截然不同的温暖魅力。



公开的剧照中，车民旭坐在公司附近的公园长椅上，和张熙媛边喝咖啡边聊天。他听取张熙媛的苦恼并提出建议，作为「男闺蜜」散发温暖力量，令人更加期待他在剧中的表现。



而《理事长和我的秘密关系》由金珍成导演执导，编剧苏海嫄执笔，将在1月17日首播。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻