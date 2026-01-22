危机越深、爱越清晰！《偶像疯子》秀英♥金宰永在风暴中关键一吻，确认心意：「我喜欢你原本的样子」

（雷）浪漫爱情韩剧《偶像疯子》第 10 集中，孟世娜（秀英 饰）与都来益（金宰永 饰）在一连串如暴风般的危机后，终於确认了彼此的真心。

⏹︎ 秀英黑历史被曝光，金宰永不再躲藏

先前，孟世娜无法确定自己对都来益的感情究竟是粉丝心态，还是真正的爱情，因此暂时保留了他的告白。即使两人之间的物理距离拉开，内心的情感却始终无法平息。最终，无法再隐藏彼此心意的两人再次相见，面对孟世娜「你还在等我，对吧？」的提问，都来益毫不动摇地回应，让心动的氛围更加浓烈。





然而，甜蜜并未持续太久。两人同居的事实曝光，加上孟世娜被卷入「杀人犯的女儿」这样的标签，情势急转直下。在抗议与冷漠目光不断的情况下，孟世娜仍试图守护都来益，而都来益也表示「至少这一次，我不想让你独自承受」，展现出毫不退让的态度。



最终，孟世娜正面迎向过去的伤痛。当都来益为了保护她、挡下飞来的应援棒时，她爆发了压抑的愤怒，但他所说的「眼睁睁看著你受伤，那才是逃避与退缩」这番话，深深撼动了她的内心。确认彼此真心的两人，在危机中变得更加坚定。



⏹︎ 「我就是喜欢你原来的样子」关键一吻诞生

望著熟睡中的都来益，孟世娜终於察觉自己的心意。在小心翼翼的触碰与交会的视线之后，两人深情一吻。孟世娜也以真诚的告白回应：「不管是在舞台上，还是在这里，都来益就是都来益。我喜欢你原本的样子。」





然而，短暂的安心随即被打破。郭秉均（郑宰光 饰）带来都来益遭到正式起诉的消息，新的危机再度来袭。选择正面突破的两人，发现关键证物「耳环」并非都来益所有，而都来益对於「知道真正主人是谁」的反应，也预告了全新的局面。此外，成员崔在熙（朴正宇 饰）恢复意识的结尾，更将紧张感推向最高潮。





⏹︎ 秀英演活追星女，剧情发展引发追星族共鸣

自《偶像疯子》播出后，秀英扎实的演技就获得了许多剧迷的称赞！无论是精英律师的稳重气质，又或是面对拯救自己人生的本命心态与表现，两个面貌都让观众相当有共鸣。特别是《偶像疯子》的剧情安排，都让许多追星族感叹非常有共鸣，除了看到自己追星时的模样，更看到了自己心爱的偶像面对困难时的痛苦与不堪，令人相当有感触：「秀英根本演我」、「忍不住想哭」、「偶像真的能够拯救生命」、「真的能看到本命痛苦的样子」



《偶像疯子》第 11 集将於 1 月 26 日（周一）晚间 10 点半播出，并将在 27 日（周二）迎来第 12 集大结局。香港的观众可以到Viu准时收看。



