【图】时尚品味满分！ALLDAY PROJECT酷飒登陆「2025 SBS歌谣大战」红毯
明星   2025年12月27日   星期六09:00   Sani  

（封面图源：TVDaily）

五人混声组合ALLDAY PROJECT於 25 日下午，现身於仁川迎仕柏度假村Ocean Tower 举行的「2025 SBS 歌谣大战」红毯活动。 五位成员凭藉极具层次感的时装穿搭与强大气场，展现了与众不同的时尚魅力。

（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

当天的「2025 SBS 歌谣大战」由 DAY6 的 Young K、IVE 的安兪真以及 NCT DREAM 的渽民共同担纲主持。 出席演出的艺人阵容极为华丽，包括：NCT DREAM、IVE、Stray Kids、ATEEZ、THE BOYZ、TOMORROW X TOGETHER （TXT）、ITZY、ENHYPEN、TREASURE、aespa、NCT WISH、瑜卤允浩、LE SSERAFIM、NMIXX、泰容、BOYNEXTDOOR、RIIZE、 ZEROBASEONE （ZB1）、ILLIT、&TEAM、NEXZ、TWS、BABYMONSTER、CORTIS、MEOVV、izna、ALLDAY PROJECT、Kickflip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、HITGS、Baby DONT Cry、IDID、AxMxP、KATSEYE、AHOF 等。 众多顶尖歌手齐聚一堂，带来精彩绝伦的舞台表演。

Bailey
（图源：TVDaily）

Tarzzan
（图源：TVDaily）

Youngseo
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

Woochan
（图源：TVDaily）

Annie
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

