《请回答1988 10周年》申沅昊时隔15年再做综艺太生疏，柳俊烈狂抓Bug XD

《请回答1988 10周年》是综艺王牌PD「罗PD」罗暎锡，与《请回答1988》原导演申沅昊PD共同制作，没想到罗PD和申PD带来的「画风」完全不同，游戏过程让柳俊烈疯狂抓到Bug（漏洞）！

德善一家交由罗PD坐镇拍摄，过程相当正常，正焕一家让申PD来就有些不顺利XD。正焕一家玩的是人物Quiz，申PD问他们有没有玩过，接著坦言自己也是第一次玩，大家都笑了！申PD还示弱：「你们不要跟我争，不然我会不知道怎么反应……」他还当场练习如何翻人物牌，「正峰」安宰弘看了说：「导演害我更紧张了！」大家都知道申PD太久没拍综艺了，上一次已是15年前拍《男人的资格》！



申PD对游戏节奏不熟练，对正焕一家相当有利，不，应是「绝对有利」！「正焕」柳俊烈都看不下去，当场指导：「速度要再快一点，节奏要迅速。」节目后制也上字幕吐槽申PD把游戏主持地「有气无力」、「进行得有够无敌慢」，更拿出罗PD版本对照，「正焕爸」金成均也说：「真是的，罗暎锡都是那样啊！」柳俊烈帮腔：「他不太会。」



柳俊烈后续更毫不掩饰地提示身边的人了，因为他早就因人物照背面透光，看到答案了！而申PD的「威严」似乎也不比罗PD，当正焕一家激烈地争辩「既然要出崔宇植，就要出一看就知道的照片」，他只是委屈地说：「这任谁看都是崔宇植啊……」还要后制帮他丢照片辨识系统，确认照片84.6%像崔宇植。



总之拜生疏且好欺负(?)的申PD所赐，正焕一家成功拿到奖金，也成为唯一一组过关了却不想换下复古戏服的一家人，对自己角色的打扮相当自豪，尤其是「猎豹女士」罗美兰。《请回答1988 10周年》逢星期六深夜於Viu上线，还没看的观众快跟上罗！

