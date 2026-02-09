全昭旻公开恋爱黑历史！曾哭著「求前男友换号码」还被冷淡拒绝

全昭旻公开令人震惊的过往恋情细节，引发热烈关注。

SBS 综艺节目《不是但是真的吗？》（아니 근데 진짜）由卓在勋、李尚敏、李秀智、EXO Kai 担任主持，每集在不同设定中加入角色设定进行谈话，是一档突破传统脱口秀形式的全新概念谈话综艺，预告将带来与众不同的趣味。



9日即将播出的节目中，因相亲桥段引发话题的演员全昭旻，公开了过去的恋爱故事，吸引关注。

她透露，曾哭著拜托前男友「为了我，拜托把电话号码换掉」，却被对方冷淡拒绝，让众人十分惊讶。对此，卓在勋问道：「如果对方把你的联络方式封锁了怎么办？」她则宣告：「我会直接找上门，只要门一打开就立刻来个『嘴对嘴亲吻』。」此话一出，现场爆笑成一片。

接著，一位意想不到的演员以「鲇鱼男」身分登场，让现场气氛瞬间沸腾。原本与全昭旻之间流露粉红气息的卓在勋，则对「鲇鱼男」展开强烈牵制，笑说：「气氛正好，为什么要来？」引发笑声。



尤其在相亲过程中，全昭旻与「鲇鱼男」突然上演拥抱桥段，看到两人亲密模样的卓在勋忍不住以「老婆」称呼全昭旻，难掩吃醋之情，现场气氛相当热络。

另一方面，以副角色「柔弱女秀智」变身的李秀智，则展现激发「鲇鱼男」保护本能的必杀调情技巧，营造出另一种心动氛围，令人非常期待。

SBS全新谈话综艺《不是但是真的吗？》将於9日今晚10点10分播出。

