《2025 KBS歌谣大祝祭》召回经典！Lovelyz圣诞应景〈Ah-Choo〉、fromis_9性感重现AOA〈Miniskirt〉

今天圣诞节，绝对要复习几日前举行的《2025 KBS歌谣大祝祭》Lovelyz应景圣诞风〈Ah-Choo〉，以及fromis_9带来的cover表演〈Miniskirt〉，都是回忆杀！

《2025 KBS歌谣大祝祭》当晚出现了一个巧妙的安排，两支今年出道的女团HITGS与Baby DONT Cry，携手Cover前辈Lovelyz的〈Ah-Choo〉，接著登场的就是真Lovelyz！Lovelyz实际登场带来〈Ah-Choo〉！



Lovelyz虽然八缺一，除了Jin全员到齐，但登场那刻还是让人怀疑「现在不是2025年是2015年吗」！Baby Soul、刘智爱、徐智秀、李美珠、Kei、柳树整、郑睿仁七人，全白装扮登场充满圣诞氛围的舞台，演唱自家名曲〈Ah-Choo〉，难得的合体让粉丝Lovelinus甚至是路人粉都激动！



Lovelyz 2014年出道，以〈Ah-Choo〉等歌曲拥有名气，很可惜不敌7年魔咒，2021年大部分成员离开公司Woollim娱乐，Lovelyz等同解散。Lovelyz一直以来都以清纯女团著称，是现在看不太到的女团类型，这让不少K-POP迷都感到惋惜。直至去年，美珠担任班底的综艺节目《玩什么好呢？》邀约，才能再见Lovelyz全员合体重回舞台，后续甚至还在韩国首尔、澳门与台湾台北举行出道10周年演唱会。



《KBS歌谣大祝祭》再见Lovelyz重回舞台，网友还说「比起英语，韩语歌词多才是真正的K-POP」、「美珠在Lovelyz的时候最耀眼，一看到美珠就落泪了」、「这就是K-POP」、「以为又回到了10年前」、「美珠疯了」、「Kei的声音真的……」、「这种抒情的感受才是真正的K-POP」、「好怀念Lovelyz的音乐……这只有Lovelyz才做得到」、「外貌、唱歌、跳舞，一切都像现役」……等等。



另一个掀起回忆杀的团体就是fromis_9了，fromis_9出身2017年推出的选秀《偶像学校》，在合约到期之际出现不少波折，最后其中的五成员宋河英、朴池原、李彩煐、李娜炅与白知宪，成功取得「fromis_9」商标使用权继续活动。他们本身是回忆，唱的也是回忆，是前辈AOA的名曲〈Miniskirt〉！



近来韩网才讨论K-POP中，「性感风」的团体或表演不再，fromis_9这不就带来经典代表之一的AOA〈Miniskirt〉了吗？网友激烈讨论「不好意思免费看，点开冲流量」、「婆婆讨厌的相貌李彩煐……太搭了，留下传奇」、「哇这真的是李彩煐白知宪的功劳，女生也被迷住了」、「朴池原眼镜的事怎么没人提，疯了」、「李彩煐传奇地好像惠晶（AOA成员）」……



「大家都只讲外表，但池原稳重地给人轻松感觉的主唱，所以很有存在感」、「歌词有修改这点就很有sense，舞蹈保留原版也很会」、「把肮脏的歌词改成好听的歌词，真是太好了，经纪公司真的……」、「留言里女生好像更多，ㅋㅋㅋㅋㅋ当然我也是女生」、「00:41配合李彩煐的歌词，穿著高跟鞋和黑色丝袜……」、「哇，因为都很漂亮，所以不知道该看谁」……等等。



当然，fromis_9也带来另个应景的表演，今年甫发行的圣诞歌曲〈White Memories〉，Lovelyz则是2017年推出的圣诞曲〈Twinkle〉，都为今年圣诞节、为年末带来浪漫佳节气息。



