「综艺美人」李美珠签进 AOMG 后首次亮相！官方公开三种全新形象照：太有魅力了～

全方位艺人、女团 Lovelyz 出身的李美珠，透过音乐厂牌 AOMG 官方公开了全新的形象照，证明了她无穷无尽的魅力。

这组形象照是李美珠加入 AOMG 后首次公开的官方照片，清楚展现了她的多元面貌，以自身独有的个性，完美消化了不同性格造型。



首先，身穿沉稳白色西装的李美珠，散发出自然又优雅的美貌，以及清新透明的氛围；换上黑色迷你洋装后，则以机智的POSE与可爱又干练的氛围吸引目光。最后一版融入 AOMG 色彩的形象照，则以自由奔放、充满嘻哈感的能量，呈现出反转魅力。

去年，李美珠活跃於音乐、综艺、广播电台与网路节目内容等多个领域。她在《COUPLE PALACE 2》、《真不错的人》、《Seoksam Play》等多档综艺节目中，以特别可爱又迷人的角色，获得观众的热烈喜爱。此外，她也担任《两点逃出 Cultwo Show》、《李恩智的歌谣广场》、《IDOL RADIO（偶像广播）第4季》的特别 DJ，以机智的口才，展现流畅的主持实力。

年末时，李美珠以 Lovelyz 完整体之姿，出演《2025 KBS 歌谣大祝祭》，带来〈Ah-Choo〉、〈钟声〉等代表曲目，再次写下传奇舞台。目前她也透过个人 YouTube 频道《就只是李美珠》，持续推出多样化内容，与粉丝保持交流。



近日宣布加入 AOMG 的李美珠，也透过此次全新形象照，预告 2026 年将会更加活跃。作为 AOMG 2.0 品牌重塑「Make It New」计画的核心成员、被誉为「六角形艺人」的李美珠，其全方位的发展动向备受期待。

