《2025 SBS歌谣大战》今晚登场！IVE、Stray Kids、aespa、LE SSERAFIM、CORTIS等艺人盛装亮相红毯！

《2025 SBS歌谣大战》将於今天隆重登场，艺人们也盛装亮相红毯，华丽造型与星光熠熠的阵容为活动增添无限光彩，让粉丝对今晚的精彩表演充满期待。

主持人：DAY6 YOUNG K、IVE 安俞真、NCT DREAM 渽民



今年的《SBS歌谣大战》将以「Golden Loop」为主题，这意味著为灿烂闪耀的2025年 K-POP 的年画上句点，同时开始无限延伸的旅程，继续更加灿烂的旅程。由DAY6 YOUNG K、IVE 安俞真、NCT DREAM 渽民担任主持人，NCT DREAM、IVE、Stray Kids、ATEEZ、The Boyz、TXT、ITZY、ENHYPEN、TREASURE、aespa、NCT WISH、瑜卤允浩、LE SSERAFIM、NMIXX、TAEYONG（泰容）、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ZEROBASEONE、ILLIT、&TEAM、NEXZ、TWS，BABYMONSTER、CORTIS、MEOVV、izna、ALLDAY PROJECT、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、HITGS、Baby DONT Cry、IDID、AxMxP、KATSEYE、AHOF等艺人将参加，带来精彩的舞台表演。

