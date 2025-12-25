最棒的圣诞老人降临！IU再度为《21世纪大君夫人》剧组准备惊喜，豪送价值70万韩元的音响！

不愧是GOD知恩！圣诞节又给《21世纪大君夫人》剧组准备圣诞礼物啦！

24日，李妍在 IG 发文写道：「您是最棒的圣诞老人代表！」并公开一张照片。照片中可见，IU 为电视剧《21世纪大君夫人》拍摄现场的演员与工作人员贴心准备了圣诞礼物。

IU 留下温暖的祝福语，包括「我们 Team 再加把劲吧！圣诞快乐！」、「《21世纪大君夫人》的工作人员＆演员们，这一年辛苦了！」等，并搭配圣诞树与 IU 可爱的照片，满满诚意令人感动。尤其引人注目的是，IU 赠送的蓝牙音响单价约为40～70万韩元，也再次展现她对剧组成员的用心。



IU 向来以在佳节贴心送礼而闻名，先前中秋节时也曾大手笔送出50万韩元礼券，并加码举办黄金抽奖，宠爱整个剧组。这次圣诞节又为大家准备礼物，也让网友表示：「很帅气！会给周围人付出的人」、「IU 真的是始终如一」、「还准备了餐车和零食车」、「真正的圣诞老人」、「我也好想要这个」、「真的人美心善」等等。



另一方面，预计明年上半年播出的 MBC《21世纪大君夫人》以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景，讲述拥有一切的财阀，但身份却只是「平民」而烦躁的女人成熙珠（IU 饰），和一个虽然是王的儿子，却什么也得不到而悲伤的男人李安大君（边佑锡 饰），两人之间打破身份的罗曼史。在电视剧公开之前，两人将作爲颁奖嘉宾出席30日播出的《2025 MBC演技大赏》。



