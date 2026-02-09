【全网傻眼】在争议公司绑死自己？邕圣佑续约Fantagio，韩网狂叹「为什么不逃？」

演员邕圣佑确定与现经纪公司Fantagio续约！Fantagio今日（9日）正式宣布，与邕圣佑在深厚信任基础上，经过深入讨论后完成续约，并承诺将全力支持这位拥有无限可能的演员未来多样化的活动。

其实邕圣佑早在6日就透过粉丝俱乐部亲自向粉丝预告了续约消息，他表示：「经过长时间苦恼与对话，决定继续与公司同行。」他感性解释：「我觉得和一直尽最大努力的工作伙伴们，还有很多想一起完成的事。 不是选择新巢穴，而是想在熟悉的巢穴里，一起度过直到离巢为止的时间。」他也没忘记感谢粉丝：「在比任何后盾都坚固的『WELO』（官方粉丝名）的支持与爱中，我会成长为更好的人来回报大家。」



不过，对於这次续约，韩国网友们的看法似乎有些分歧：「唉咕.. 为什么要和那里续约」、「去别的地方啦」、「啊... 续约了啊」、「要续约的话，现在好像不是发新闻的时机耶 ᅲ」、「呼........」、「Fantagio = 利用法人逃税的形象已经根深蒂固了，连带旗下艺人都被怀疑」、「可能是在（公司）出事前就签了吧... ᅮ 能怎么办」、「作品都接得很好啊...（可惜）」、「为什么要续啊... 一起工作久的人也不该相信，会被背刺的」、「公司最近的事是另一回事，但总觉得Fantagio帮邕圣佑接的作品，看起来都不太适合演员耶... 唉... 该换的」、「作为演员地位还没稳固，这也许是他当下最好的选择吧..」、「可惜了，作品总是让人觉得可惜」、「现在应该快点站稳主演位置才对，去其他演员的公司啦」、「这里有什么优点吗？ 连他们制作的电视剧也都爆掉了」、「这时机点何必....？」

邕圣佑选择在风雨中与老东家继续同行，究竟会产生什么样的化学效应，未来发展备受关注。

